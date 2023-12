Crisis matrimonial llevó a Omar Chaparro a pensar en terminar con su vida

Omar Chaparro y su esposa Lucy, quien es mejor conocida como “La Mojarrita”, son una de las parejas más consolidadas del espectáculo al tener más de 22 años como matrimonio y 27 de relación, pero su historia de amor estuvo cerca de terminar por una crisis que los llevó al límite a los dos.

Al estar de invitados en el podcast “El rincón de los errores”, conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez, decidieron expresarse por primera vez sobre el tiempo más complicado que han vivido como pareja, algo que inició en la pandemia en el 2021.

A causa del confinamiento, su relación y cada uno de ellos vivió un gran cambio que los llevó a cuestionarse si tenían que seguir juntos. Omar en este periodo incluso menciona que llegó a pensar en el suicidio, ya que no sabía si su separación significaba el fin de su matrimonio o de su vida.

“La pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja, del programa que tienes para poder pensar diferente, para poder manejar tus emociones, porque o te divorcios o te suicidas”, inició en su relato Omar.

“Nuestro matrimonio dio un giro desde el 2021, estuvimos a punto de divorciarnos y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos”, indicó el actor. “Eso me lo dijo un amigo de Chihuahua al que yo le dije ‘se acabó’, pero yo estaba pensando se acabó el matrimonio y la vida, yo estaba pensando en irme de este mundo y él me dijo: ‘No sé por lo que están pasando, pero su amor va a poder con eso y más’”.

En el caso de Lucy, ella explica cómo el momento les permitió preguntarse qué era lo que sentía cada uno, cómo vivían los momentos complicados e incluso las manías que tenía cada uno y que les disgustaban.

“Yo decía: ‘¿Qué hacemos con este dolor?’ y así se lo dije: ‘Tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo, podemos firmar con honor nuestra historia y cerrar el libro y guardarlo en la gaveta en la que están todas las cosas que queremos, con todo el honor, con todos los viajes y los hijos y amándote como te amo, vamos a cerrarla, nos damos la mano y te ayudo a que cada quien separe su vida’. O vamos a ver qué hay después de esto: ¿Quisieras conocer qué hay después de esto?, ¿Te atreves a conocer qué hay después?’ Y Omar me dijo: ‘Estoy muy enojado, confundido, pero quiero saber qué hay después’”, explicó Lucy.

Para Omar este tiempo de reflexión le permitió aprender a amar a su esposa de otra manera y recordar cómo se encontraba con la persona que más le había dañado, pero también la que más le había ayudado.

“Ves el dolor de los dos, lo que nos hemos lastimado, es cuando dices, estoy enamorado de tu alma”, indicó.

La reconstrucción de la relación entre Omar Chaparro y su esposa

Con el cambio que significó la crisis, Omar indicó que el momento significó poder tirar el ego, con momentos en el que Lucy reconoció ante él que era histérica, lo que lo llevó a aceptar que era una persona narcisista.

“Tenía la idea de que se me había acabado mi matrimonio y yo decía: ‘Era lo más bonito que tenía, mis hijos’, se me había roto lo que para mí era lo más sagrado. Me obligó a salirme de la matrix y pensar más allá… qué tal que salvo mi matrimonio y va ser lo mejor de lo que antes era, mejor la relación”, comentó.

Para Lucy ese momento de su matrimonio con Omar Chaparro significó: “Me obligó a decir bueno, si la vida no se tratara en qué tanto has hecho mal sino en cuál es el área de oportunidad, qué tanto más puedes aprender, disfrutar, no sé, hacer, no es lo que hiciste mal sino lo que puede llegar a ser y permitirme, eso fue para mí como perdonarme 40 y tantos años de no suficiencia y de imperfecciones, del juez interno, creo que lo sané un poco y al sanarlo un poco es más fácil, no me consumo tanto me hablo más bonito, me nutro el alma y entonces tengo más ganas de voltear y órale pues vamos a echarnos el desafío”.