Gisele Bündchen y el secreto de su éxito que no tiene nada que ver con Tom Brady

Gisele Bündchen es una de las modelos más famosas que existen, quien tras un largo camino, no solo conquistó la industria del modelaje sino también el corazón de Tom Brady, quien al parecer podría retirase este año de la NFL.

Sin embargo, aunque la pareja lleva junta 12 años, la modelo no llegó a la cima del éxito por su esposo, la brasileña tuvo que picar piedra desde los 14 años y aquí te contamos cómo es que aquella adolescente logró convertirse en una de las mujeres más poderosos y consolidadas del mundo.

El camino al éxito de Gisele Bündchen

Gisele inició su carrera como modelo cuando tenía sólo 14 años en Sao Paulo, Brasil pero no fue hasta 1996 cuando llegó la oportunidad que estaba esperando y debutó en la Semana de la Moda de Nueva York.

Dos años después, Alexander McQueen puso la mirada en ella y en 1998 la eligió para ser parte de su famoso desfile de primavera, que ya es todo una tradición por parte del diseñador británico.

La proyección de dichos desfiles más su talento innato en las pasarelas, su belleza y simpatía fue lo que ayudó a Bündchen para que marcas de la talla de Versace, Valentino, Dolce & Gabbana y Ralph Lauren le ofrecieran firmar varias campañas de publicidad.

Incluso, apareció en todas las campañas publicitarias de Dolce & Gabbana desde 1995 hasta 2003.

Si lo anterior no fuera suficiente, en 1999 la modelo llegó a las portadas de Vogue París y Vogue US, quienes no la dejaron ir y terminaron haciendo con ella 37 portadas de revista.

Pero definitivamente la llegada del nuevo milenio fue el momento en el que la brasileña logró uno de sus mayores sus éxitos al ser considerada por la revista Rolling Stone "la mujer más hermosa del mundo", lo que la convirtió en la pionera que le abrió las puertas a más mujeres brasileñas en la industria del modelaje.

La fortuna de Gisele Bündchen

Su contrato con Victoria’s Secret de 2000 a 2007 la hizo acreedora a 25 millones de dólares y años después, para 2015 ya tenía en su historial más de 500 campañas publicitarias, 800 pasarelas, 2 mil portadas de revistas y 3 mil 500 editoriales de revistas.

De acuerdo con Forbes, Bündchen fue la modelo mejor pagada del mundo durante 15 años años pues de 2002 a 2017, siempre estuvo en la primera posición hasta que fue destronada por Kendall Jenner.

Ahora a sus 41 años, la brasileña se encuentra en la posición 89 de las mujeres más poderosas del planeta con una fortuna que según Celebrity Net Worth asciende a 400 millones de dólares.





De modelo a activista

Pero Gisele no solo es modelo, sino que luego de anunciar su retiro en 2015, se ha dedicado al activismo formando parte de varias causas sociales como el programa Hambre Cero de Brasil y la campaña I am African para ayudar a que el tratamiento del Sida sea más accesible en Latinoamérica.

Sin embargo, su fundación The Luz Foundation ha hecho que la brasileña tenga mayor reconocimiento internacional pues gracias a este proyecto a logrado empoderar a niñas de todo el mundo para ayudarlas a lidiar con problemas de autoestima para mejorar su salud emocional.

Además, dona parte de las ganancias de su línea de sandalias para ayudar a proteger la selva amazónica. De hecho, con su familia inicio el Proyecto Agua Limpia para mejorar la calidad del agua en Rio Grande, Brasil, que es la región donde nació.

Gisele, la mamá modelo

Bündchen y Brady se conocieron en el año 2006 y se casaron tres años después. Han vivido en Nueva York, Boston y ahora en Miami.

Luego de 12 años de matrimonio, Gisele se convirtió en madre de dos hijos: Benjamin de 11 años y Vivian de 8 años pero también cuida de John Edwards, de 13 años, fruto de una relación anterior de Brady con la actriz y modelo Bridget Moynahan.

Es así como una joven de 14 años ahora con 41 años ha llegado a la cima del éxito como una mujer consolidada no solo por su carrera y fortuna, sino también por su altruismo y la hermosa familia que ha logrado formar a lado del quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay.