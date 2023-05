Sabía que algo me iba a pasar: Angélica María sufre caída en el Auditorio Nacional

A pesar de que traía afectada la garganta, Angélica María se plantó en el escenario del Auditorio Nacional para celebrar su 70 aniversario de carrera en el marco del Día de las Madres. Con voz ronca inició un concierto en el que fue apoyada por el público, pero una hora después, al tocar una bocina perdió el equilibrio y se cayó.

“¡Ay, no! No puede ser, dijo riéndose -mientras Beto Castillo su corista, la levanta-. Ves te lo dije… algo trágico me iba a pasar hoy. Y ahí están todos captándome. A ver cómo no filman a su papá o a la abuelita… No, sean gachos!”, reclamó al público.

“De verás, llega un momento en que todo queda oscuro y las luces son fuertes”, sostuvo. Algo le dijo el público y ella reviró: “No son los zapatos, son mis ojos y ahorita mi voz también. Ya sabía yo que algo trágico me iba a pasar hoy”.

Angélica María apareció con un vestido largo morado y un saco rosado, sus zapatillas de tacón bajo, de las que mencionó desde el principio que eran nuevas y le causaban molestia en los pies.

La cantante y actriz con una voz ronca celebró el Día de las Madres con todas las que llegaron al Coloso de Reforma. Desde que tomó el escenario respaldada de los músicos y coristas, consintió a la audiencia con sus clásicos de balada y de rock and roll.

La artista mexicana abrió con el popurrí de más de seis minutos con “Toco a tu puerta”, “Eddy Eddy”, “Johnny el enojón”, “Vivaracho, Fortachón”, “Con un beso pequeñísimo”. Para seguir con la interpretación completa de “Paso a pasito” y “El día”.

Sin perder su porte y alegría, Angélica ofreció un show que duró poco más de una hora con 40 minutos, en una celebración que cerró con el mariachi Lira de Oro.

Fue en ese momento que llamó a los integrantes de El Consorcio Estibaliz, Amaya e Iñaki con quienes cantó “Las Mañanitas” y “Cielito lindo”.

“Mamás, abuelitas, todo el amor para ustedes. Como verán las adoro y quisiera que siempre, siempre sean felices, siempre”.

Después se dio paso a la presentación de El Consorcio. Amaya, Estibaliz e Iñaki compartieron sus éxitos en una hora y 50 minutos.

Abrieron con “El vendedor” que fue coreada por la audiencia para seguir con “Piel” y “Búscame”, no faltaron sus versiones de los temas de Armando Manzanero y sus clásicos como “Desde que tú te has ido”, “La llamaban loca”, “Dónde estás corazón”, “Eres tú”, para finalizar con “Amor de hombre”.