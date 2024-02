Narra la vida a través de la música: el cineasta francés Patric Chiha presenta La bestia en la jungla

El cineasta francés Patric Chiha reflexiona sobre la tendencia humana a dedicar gran parte de la vida a esperar algún acontecimiento, en vez de simplemente disfrutar del presente. Así lo muestra en su cinta “La bestia en la jungla”, que forma parte de un festival de cine francés.

“Para volver al cine debemos apreciar lo que hay y no perdernos todo el tiempo deseando otra cosa”, explica en entrevista con El Sol de México. “Todos conocemos eso de alguna manera, no tengo hijos, pero todos estamos así esperando tener un hijo, conseguir un trabajo, hacer esto o aquello, o esperando ser más inteligentes”.

La historia está basada en un texto homónimo de Henry James, escrito en 1903, y sigue la relación de “John” (Tom Mercier) y “May” (Anaïs Demoustier), quienes durante 25 años acuden a un antro en París desde donde ven la vida pasar, mientras esperan que acontezca un suceso misterioso.

La obra original, la cual leyó cuando era joven en un lapso de menos de dos horas, tuvo un gran impacto en su vida, por lo que incluso la ha recomendado a varias personas y no dudó en adaptarla al cine cuando se le presentó la oportunidad de escribir el guion.

“Todo está claro, una mujer y un hombre esperan y se pierden de la vida por estar esperando. Yo lo leo y hay un suspenso en el tiempo, porque uno se pregunta qué les va a pasar, y es simple, deberían amarse, y sin embargo es un suspenso”, afirmó.

El periodo que eligió para presentar esta versión de la pareja es de 1979 a 2004, y a lo largo de la película presenta algunos de los sucesos históricos que se dieron en aquellos años, como la aparición del Sida y la caída de las Torres Gemelas.

El cineasta francés Patric Chiha FOTO: Laura Lovera / El Sol de México

El realizador aseguró que le parecía útil tener tiempos tan distintos donde en medio hubiera elementos relacionados con la muerte. “Fue lo que me pareció más adecuado, tal vez porque política e históricamente hubo grandes rupturas”, detalló.

“La caída del muro de Berlín, en los ochenta todavía éramos un poco ingenuos, luego en los 90 cambió el tono, la música, el ambiente. Nací en el 75, o sea que empecé a ir a antros en los 90, pero sentía que el Sida había sido una gran ruptura en esta época, de pronto surgió la muerte en medio de un espacio de alegría y sensualidad”.

Para recrear los looks y el ambiente de la fiesta, se inspiró en sus propios padres, quienes tenían tan sólo 18 años cuando él nació, por lo que en su niñez recuerda haberlos visto prepararse para salir a bailar en numerosas ocasiones.

“Vengo de un medio pobre, pero durante dos horas se preparaban como no lo podías creer para ir al antro, y regresaban a las cinco o seis de la mañana, y parecían haber vivido algo muy especial, eso me marcó mucho. Me preguntaba a dónde iban y qué hacían los adultos”.

Sobre la selección musical, compartió que para darle una atmósfera propia a la película, evitó incluir canciones conocidas, por lo que junto con cinco compositores generó el soundtrack desde cero, dando vida a 50 piezas, de las cuales 29 llegaron al corte final.