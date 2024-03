Mikel Erentxun no hace música de moda, es fiel al rock

Un hombre mucho más maduro y consciente de la vida es como podría describirse la personalidad de Mikel Erentxun, músico español popularizado en los ochentas por su trabajo al frente del grupo Ducan Dhu.

Además de la edad, esta reflexión llegó luego de haberse enfrentado a un grave problema cardíaco. Fue hace más de una década que el músico tuvo complicaciones en el corazón, por lo que se sometió a diferentes tratamientos para destaparle una arteria. Gracias a eso, el artista entendió que la vida es sólo un instante, que si bien había disfrutado de grandes beneficios, nunca se había detenido a disfrutar los pequeños momentos, cosa que ahora sí hace.

“Mis problemas con el corazón marcaron un antes y un después en mi vida, de hecho saqué un disco entero llamado ‘Corazones’ en el 2015. Todo lo que te ocurre en la vida te afecta y cuando escribes, cuando tomas lápiz y papel, las cosas que has vivido en primera persona son las cosas que te apetece hablar, en concreto mi paso por el hospital, toda mi aventura cardíaca me hizo cambiar para bien”, afirmó Erentxun en un encuentro con los medios.

“Gracias a eso aprendí a vivir de forma tranquila y disfrutar del día al día, cuando te llevas un susto de esa magnitud valoras cosas tan pequeñas y el día a día”, agregó.

Al voltear al pasado, Erentxun se percata de todo lo que ha cosechado. Suma 28 discos, contando su último titulado “Septiembre”; ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios tanto en España, como México y Estados Unidos.

Hoy, el cantante está más que agradecido con la vida por permitirle desarrollar su pasión y compartirla con su público; es por ello que no descarta en algún momento plasmar todo ese camino recorrido, obstáculos, victorias, temores, fracasos y éxitos en un libro biográfico.

“Van a ser 40 años que han pasado rapidísimo, cuando miro hacia atrás, veo fotos mías y me sorprendo porque no he sido consciente de cada momento. Han sido décadas intensas, no he parado de grabar discos, ni he dejado el escenario. Pero sí he pensado eso, parar un momento, mirar y escribir mis memorias, sería algo bonito, pero todavía me apetece seguir avanzando, sacar discos nuevos y ya luego llegará el momento hacer ese proyecto.

Mikel Erentxun inició un nuevo proyecto junto a Miguel Mateos y grupo Elefante. Foto: Cortesía | @mikelerentxun

SIN ARREPENTIMIENTOS

“Hoy, no cambiaría nada de mi vida, uno tiene que aceptar lo bueno y malo que ha hecho. He lanzado discos peores y mejores, me he separado, me he vuelto a casar, uno va cometiendo errores por la vida y de ellos se aprenden, pero tanto como para arrepentirme no”, expresó.

Erentxun continuará celebrando la vida y su carrera con distintos shows. Este sábado se presentará en el salón La Maraka, en la Ciudad de México, como parte de un mini tour.

CON ALMA ROCKERA

El también escritor adelantó que será un recorrido por cada una de sus etapas musicales, incluirá, además, su más reciente disco y buscará contagiar al público con la mejor propuesta de rock.

SEPTIEMBRE .

Ya disponible en vinilo , CD y en plataformas !!!!

Os escucho !!

💙 pic.twitter.com/Z352hnEk4a — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) September 22, 2023

Sobre la evolución de la industria musical, el artista español reconoce que no está en contra de las nuevas corrientes musicales, pero aclaró que no tiene intenciones de experimentar en dichas propuestas.

“Yo no me siento conectado con la música urbana, pero sí con el rock actual. Me siento desconectado del reguetón porque no me dice nada, no la entiendo, la respeto y por supuesto a mis hijos les encanta, pero a mí no me gusta nada.

“Más allá de los estilos musicales, la forma en que la música llega al público ha cambiado completamente, se ha reducido a un consumo inmediato, la gente apenas escucha dos cachos de una canción y pasa al siguiente disco, siento que es una pena, pero quiero pensar que hay público que sí se toma la molestia de poner el vinilo o todo el disco completo, pero lo importante al sacar música es que uno tiene que ser honesto con sus principios, no voy a cambiar después de tanto tiempo”, dijo.

Erentxun continuará desarrollando nueva música, trabajando para crear públicos diversos y, sobre todo, ejerciendo su pasión.

“Ha cambiado mucho la música a través de los años, nacen géneros musicales, se ponen de moda, desaparecen, aparecen nuevos y así continúa el ciclo.

“El tipo de música que hago yo no está de moda ahora, pero uno tiene que ser fiel a lo que le gusta y yo, por ejemplo, trato de hacer canciones que hablen de mí, que me satisfagan, entiendo que ya no es para un público masivo, pero sé que los que me siguen son amantes del rock en español con cierta profundidad o poesía y ese es el camino que debo seguir”, aseguró.