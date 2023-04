Markitos Toys se lleva tremenda sorpresa en Guanajuato

“Plebada de León, Guanajuato, me encuentro un poco apenado con ustedes porque me mostraron mucho cariño y no puede atenderlos, pero no quedo en mí”, fue lo que posteo el youtuber sinaloense Markitos Toys, en su Instagram al no poder saludar y atender a cientos de fans que lo esperaban con gusto al salir de un hotel que se hospedaba en León, Guanajuato.

Por medio de sus estados fue como compartió el joven de 24 años este momento en que todos querían saludarlo y tomarse la foto con él, pero explicó que le resultaría muy complicado atenderlos a todos.

La sorpresa fue muy grande para el cabecilla de los Toys, pues así lo mostró en sus redes sociales al ver que cada vez más son el número de personas y seguidores que lo conocen, “León, Guanajuato, me dejaron sorprendido, por su muestra de cariño”, posteó el Makitos.

El joven sinaloense ha ganado gran popularidad en redes sociales por compartir gran parte de su día a día en su canal de YouTube, así como por mostrar los lujos con los que vive y ayudar a los más necesitados en Sinaloa, es por eso que tal vez le resulta sorpresivo ver que en su fama se ha extendido a otros estados.

Markitos Toys cuenta con más de tres millones de seguidores y tal su popularidad que tiene su propio corrido, interpretado por el Grupo Delta.