Manuel Carrasco supera prueba con sus fans mexicanos

Apenas interpretaba dos de sus inspiraciones en pop Me dijeron de pequeño y Yo quiero vivir, cuando de forma caballerosa pide permiso para salir del escenario unos segundos para cambiarse de camisa porque la que portaba escurría de sudor. El cantautor español y guitarrista Manuel Carrasco que llegó a México para brindar conciertos en el marco de su gira La cruz del mapa como el de la noche del pasado sábado en el Metropólitan y ayer domingo en Monterrey.

Por demás buen mozo Manolo quien no dejó de agradecer la nutrida afluencia de seguidores que escasas butacas se veían vacías en el Teatro Metropólitan, por lo que comento el ibérico:

Gossip Eros Ramazzotti llama a cuidar el ambiente

"¡Buenas noches, México! y muy agradecido que estén aquí para escuchar todas mis canciones que salen de mi corazón, son mi manera de sentir, de vivir la vida. Estoy muy feliz que casi llenaron el Teatro. Me siento bien estar aquí con gente que me conecta en las redes sociales y que me envían muchos mensajes por eso los siento siempre muy cerca de mí. ¡Gracias!. Venimos para divertirnos".

Incesantes resultaron los piropos hacia Manuel a lo largo de su recital y hasta porras que lideraba una chica cuyo comportamiento fue por demás efusivo que lo notó el artista y se lo dijo cuando ella gritaba: "Carrasco, Carrasco, Carrasco", repetidamente y de su boca también brotó: “olé, olé olé”.

Manuel a lo largo de poco más de dos horas de recital con más de 25 temas, algunas de su cuarto álbum homónimo a la gira con letras de auténtico amor, de desamor y la de palabras alentadoras a las féminas que están pasando por el mal del cáncer en Mujer de las mil batallas, siempre con el público de pie e interactuando como monumental coro en melodías como Ya no.

También cuando su grupo de músicos lo dejó en solitario en el escenario para interpretar un par de canciones de manera más íntima y sin micrófono, ejecutando la guitarra para lo que pidió absoluto silencio y sólo el cantando La voz de adentro y Soy afortunado.

En reciprocidad el público se le entregó y a quien le dijo que ni la distancia lo llevará a disminuir su amor por los mexicanos que son una audiencia por demás efusiva, que siempre lo recibe con los brazos abiertos a pesar de sus esporádicas presentaciones en suelo mexicano.

Manuel Carrasco emergido de la segunda temporada de Operación Triunfo en España, y con 18 años de trayectoria en el mundo musical y con un receso en los escenarios de casi seis meses, interpretó además Los primeros días, Llámame loco, Dispara lentamente, Qué bonito es querer, las que forman parte de su cuarto álbum lanzado en diciembre de 2018.

Fue real abordar tanto amor en sus melodías que a las mujeres mexicanas les adelanto el Día de San Valentín (14 de febrero), porque esa noche del 14 Manuel Carrasco estará en Buenos Aires, Argentina con el Tour La cruz del mapa, para luego ir a Chile.