Lucía Méndez se transforma en drag queen por un día

Para no faltar a su compromiso con la comunidad LGBTTI+, Lucía Méndez se volvió en drag queen por un día, ya que no podrá acudir este sábado al recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Tras cinco horas de caracterizarse como La Draga Méndez, la actriz expresó en charla con El Sol de México: “Para ser Draga se requiere talento, paciencia y profesionalismo, son horas de trabajo para lograr todo el atuendo y el maquillaje, es impresionante porque es de mucha creatividad y sobre todo el talento que tienen elles en el escenario, es muy aplaudible, definitivamente ser Draga es ser muy perra”.

Agradeció públicamente el gesto de haber sido invitada como reina, título que declinó en este 2022 porque “este sábado ya voy a estar en Miami, viendo una propuesta de trabajo muy importante que me ofrecen, aunado a que tendré una junta con varios productores, por el mismo proyecto relevante”.

También dará a través de las redes sociales un mensaje a la comunidad LGBTTI+ el sábado 25. “Estoy muy contenta que vayan a marchar, a pelear por sus derechos y vivir una experiencia impresionante. La comunidad para mí ha sido muy importante, yo los quiero no sólo porque me llenan los lugares y me ven cantar, sino porque me apoyaron en mis inicios y hoy que cumplo 50 años de trayectoria, me siguen apoyando, me siguen queriendo y compran mis discos”.

A un mes de ser reconocida en Los Ángeles por sus 50 años de trayectoria con el Premio a la Excelencia de la Fundación Unidos por la Música (UPLM)en el Museo del Grammy, Lucía Méndez anunció que está próxima a lanzar nueva canción dedicada a su abuelo, un ser entrañable en su vida, más otro tema pop inédito y uno con un toque de bolero, “estas canciones se vendrán a sumar a las que tengo en Spotify, donde tengo casi tres millones de suscriptores”.

Lucía Méndez, espera que pronto se estrene el reality Siempre reinas que lo hizo al lado de Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera.