La Sonora Santanera viaja a Europa para dar el grito en París

Con las maletas en la puerta los músicos de la Única Internacional Sonora Santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, se dispone a viajar a Francia para dar el grito en París, en el escenario de La Palmeraie, llevando sus joyas clásicas como La boa, Perfume de gardenia, Luces de Nueva York y El mudo.

“Salimos de México el 12 de septiembre para llevar nuestra música de sonido tropical a París donde daremos el grito y dos días después ya estaremos en la ciudad de Londres; para también interpretar nuestros hits. Este viaje a Europa nos significa que hemos llevado muy en alto el nombre de México con nuestra música”, declaró en entrevista con El Sol de México Arturo Ortiz.

Los maestros músicos Arturo y Antonio, también anunciaron la gira Al son de las sonoras, en la que La Única Internacional Sonora Santanera junto con la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, recorrerán varias entidades de Estados Unidos iniciando en noviembre para concluir en la primera quincena de diciembre próximo.

“De las ciudades que recorreremos será California, Texas, Illinois; Sacramento, Florida, Miami, Nueva York, por mencionar algunas y cuando termine volvemos a la Ciudad de México, lugar sede”, coinciden los artistas que ya tienen 50 años de formar parte de la sonora y los últimos 17 años como directores de la misma.

Los únicos sobrevivientes de la Sonora Santanera que fundó Carlos Colorado, han mantenido la calidad de la orquesta todos estos años. “Nosotros los que formamos desde hace 50 años la Sonora Santanera, le hemos dado un lucimiento grande a la sonora con muchos premios, muchos reconocimientos, muchos triunfos en directo ante el público que siempre que acude a nuestros conciertos baila nuestras canciones, por las que también estuvimos nominados al Grammy norteamericano”, destacó el maestro Arturo.

Agregó que “como sonora siempre hemos hecho viajes al extranjero acabamos de retornar como cada año, de la gira a Costa Rica, brindamos conciertos con la Sinfónica de la Escuela Intermedia con jóvenes músicos de entre 15 y 18 años, ante más de 20 mil personas.

“Nos sentimos privilegiados que en los últimos años, incluyendo los años de pandemia, hemos tenido la fortuna de ser una agrupación internacional, hemos ido a sitios insospechados como Dubai y hemos sido parte de la programación del Festival Internacional Cervantino en el 2022. Y ahora vamos a Francia en septiembre de este 2023”.

NO LES QUITA EL SUEÑO LA OTRA SONORA

Los poseedores del reconocimiento en el Boulevard de las Estrellas en Estados Unidos, comentaron en torno a la Sonora Santanera con María Fernanda de Carlos Colorado: “En nosotros no hace mella que nos digan ‘sonora pirata’. Nunca hemos sido piratas. En todo caso, son ellos los piratas, porque nosotros estamos aquí desde hace 50 años. Ellos todavía ni nacían, ya no hablo como agrupación, sino como personas, todavía no nacían. Ellos son una sonora de documento, que es muy diferente a una sonora de trayectoria e historia. Ellos que digan qué anécdotas tienen o en qué película han actuado, cuántos discos grabaron con Carlos Colorado.

“El hecho que ahora esté en peligro que nosotros sigamos sosteniendo el nombre, no nos quita el nombre de La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez y es ahora cuando más tenemos trabajo”, finalizó el maestro Arturo Ortiz.