La reguetonera mexicana Bellakath llevará su vida a la pantalla de Netflix

Hilda Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, es la reguetonera mexicana con mayor proyección a nivel mundial, gracias a canciones como Gatita y Reggaeton champagne, siendo estas canciones muy reproducidas, además, temas muy usados en la red social de TikTok.

Por este impacto, la cantante originaria de la Ciudad de México reveló mediante sus redes sociales que pronto contará cómo fue su camino artístico en una serie de Netflix. Bellakath compartió sus planes para el año en curso:

"Este año traemos muchas sorpresas y proyectos. Me encantaría contarles todo lo que está por venir. A mí me gusta hacer lo que hago, llevo tres años en esto y la neta amo el reguetón. Yo no quiero ser bellaca por moda", comentó.

Reflexionando sobre su pasado, la artista compartió detalles de su infancia y adolescencia: "iba en escuelas privadas en la primaria y secundaria, pero siempre fui la chaca-fresa del salón. Una vez intenté vestirme, pero mi estilo nunca ha sido chaca, a mí me gusta vestirme como me gusta y mis gustos musicales son otros".

La famosa cantante mexicana comenta que siempre mantuvo su propio estilo y aunque intentó adaptarse, su estilo nunca se alineó del todo con lo convencional. Y desde siempre busca vestirse según sus gustos y preferencias musicales.

"Esto es por eso, les estoy contando esto porque voy a sacar mi serie de Netflix, va a estar muy perra: toda mi vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló", detalló la Gatita que le gusta el mambo.

Cerró el tema aludiendo a las cantantes que tratan de imitarla: "Y ahora que anuncié que voy a sacar una serie de mi vida a ver si me copian".