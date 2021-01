Karol Sevilla deja atrás Soy Luna y toma impulso como cantante

Karol Sevilla ha encontrado en la música una especie de refugio donde puede expresar lo que significa pasar de la adolescencia a la juventud.

La cantante de 21 años ha lanzado tres sencillos como solista del 2019 a la fecha, canciones en las que espera conectar con los de su generación, un público que a su consideración no tiene una voz que los represente.

"Nadie le está cantando a los jóvenes que están pasando por esta etapa: las chicas que pasan por la adolescencia o los chicos que pasan de niños a adolescentes. Y componer me abrió la mentalidad para hacer canciones en base a los sentimientos que pasamos".

Tus besos es el más reciente lanzamiento que presenta la ex protagonista de Soy Luna, una de las producciones latinoamericanas más exitosas de Disney. Con esta canción que recién lanzó en plataformas digitales, la cantante habla sobre el primer acercamiento de los jóvenes al romance y la emoción alrededor de ello.

"Es un tema de enamorarse, del primer amor con el que crees que te vas a casar y a pasar el resto de tu vida. Y creo que muchos de mi generación están pasando ese momento", dice.

La cantante confiesa que este cambio le ha significado perder a un público más joven. "Conforme empecé a crecer, en las fotos que subía a las redes sociales se notaba que ya no era una niña y el público más chiquito dejó de seguirme porque ya no era de su interés. Y empezó a llegar público nuevo, adolescentes y jóvenes. Y me llamó la atención ese público y todas las ideas que tenían y fue cuando decidí formar parte de ese mundo y salirme del infantil".

En el video dirigido por 36Grados, productora que realizó el audiovisual de Agua de J Balvin y Tainy inspirado en el mundo de Bob Esponja, Karol Sevilla muestra tres facetas. "Una muy girly cuando está toda de rosita y más inocente, luego una más coqueta, más joven y luego una Karol más grande, madura, más mujer".

Así pretende demostrar que la niña que el público conoció en Soy Luna ya quedó atrás. "Fue una oportunidad para dejar bien claro que ya no soy la chica Disney, la niña de los patines y que no quiero ser la Tatiana de los niños. Quería crecer y ocupar esta plataforma para mostrar otro tipo de contenido".

A pesar del éxito que la serie tuvo en Latinoamérica, Karol no teme quedar atrapada en el personaje. "Para mí Soy Luna no es una sombra, es un personaje que me hizo conocida y que gracias a él y a Disney soy lo que soy".

Y aunque quiera dedicarse de lleno a la música, la actuación no la deja. Hace dos meses decía a El Sol de México que sus planes como actriz estaban detenidos; incluso un par de semanas atrás se anunciaba su salida del elenco de la próxima telenovela producida por Juan Osorio.

"Pero la vida te sorprende. Y llegó un proyecto que me emocionó cuando supe que me querían invitar; hace mucho no tenía un sentimiento tan bonito al escuchar sobre un nuevo proyecto actoral, tanto que dije ‘la vida me está poniendo a actuar otra vez’".

Sin adelantar el nombre del proyecto, Sevilla cuenta que se trata de una serie de televisión para una plataforma de streaming. "Ya me urgía tener los capítulos para tener el personaje y empezar a crearlo. Y en eso estamos ahorita", adelanta.

A la par de este proyecto, Karol Sevilla irá promoviendo un sencillo musical cada dos o tres meses, en vísperas de lanzar su primer álbum como cantante al final del año.