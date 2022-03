Kabah y JNS preparan nueva música para estrenar este año

Kabah y JNS se están preparando para hacer nueva música. Ambas agrupaciones están en pláticas para desarrollar nuevos sencillos a la par que trabajan en su regreso a la Arena Ciudad de México, donde se presentarán el 26 de marzo como parte del espectáculo del 90’s Pop Tour.

René Ortiz, miembro de Kabah, adelantó en entrevista con El Sol de México que después de cinco años de no estrenar música nueva, ya se encuentran en planes para lanzar un tema original.

“Estamos ya en pláticas, viendo todavía cuál sería el proceder de esto nuevo porque ahorita ya no se trata de sacar un disco, sino canciones.Por ahora ya está la plática sobre la mesa, estaría padre hacer cosas nuevas y eso me llena de emoción”.

Por siempre, lanzado en 2017, fue el último sencillo que Kabah presentó como parte de la celebración por más de un cuarto de siglo de carrera. En aquel momento, María José no participó en el tema, sin embargo dice el cantante que ahora están en conversaciones con ella para integrarla al nuevo proyecto.

“Platicamos con ella todos los días. Y a veces entre broma y broma le echamos la idea y ahí vamos. No sé qué vaya a suceder, pero si está o no, María José siempre forma parte de nuestros corazones, porque ella es nuestra amiga y familia. Y si no está, estará de corazón”.

La misma expectativa genera JNS con nueva música. Las cuatro integrantes se encuentran preparando lo que será su regreso a la música después de presentar en 2019 su álbum Desesperada, mientras que el año pasado estrenaron el sencillo Esta historia me suena, como parte de la banda sonora del progra,a homónimo de Televisa.

“Estamos muy ansiosas y motivadas por hacer cosas nuevas. Ahora estamos en el 90’s Pop Tour que es algo que nos absorbe mucho porque requiere de muchi trabajo, pero en las prioridades de las JSN está hacer música nueva este año, auque no creo que sea un disco, porque eso ya no se usa hoy en día”, comentó Regina.

La cantante señaló que las cuatro integrantes se encuentran definiendo cuál será el estilo que retomen para este nuevo proyecto, ya que actualmente la industria ha cambiado totalmente.

“Tenemos que ir experimentando. Nosotras somos artistas de otra época y a veces da miedo meter la patita al reggaetón o al urbano. Y nosotras queremos investigar a dónde queremos irnos musicalmente porque somos otras mujeres. Así que sería un lanzamiento de sencillo por sencillo, con temas inéditos”.

Los integrantes de JNS y Kabah celebran ahora la oportunidad de llenar grandes escenarios como la Arena Ciudad de México, un espacio con más de 20 mil personas que se ha vuelto un clásico de sus carreras y al que hace 20 años no se imaginaban llegar, mucho menos con una producción tan grande.

“En los 90’s se hacían eventos grandes de marcas refresqueras, conciertos gigantes. Y la única diferencia es que entonces éramos varios grupos, pero cada uno estaba en su rollo. Salía uno y entraba el siguiente, aA diferencia de hoy en día que se maneja de otra manera”, explica René.

La escala de los conciertos hoy es otra, irrumpe Regina, “Esos conciertos eran en estacionamientos, hoy son arenas”, dice entre risas. “Creo que ya nos habíamos tardado para hacer conciertos así. México es un país que tiene un gran talento y tenemos todo para tener shows de nivel mundial”.