Filtran nuevas imágenes de Joaquin Phoenix en el rodaje de Joker 2 [Video]

Joaquin Phoenix se encuentra en las grabaciones de Joker 2 o Folie á Deux, la exitosa película basada en los cómics de DC en una secuela que busca sorprender de nueva cuenta a los críticos como al público en general.

La segunda parte ya causó gran emoción al unir a su reparto a la actriz y cantante Lady Gaga para el papel de Harley Quinn, la psicóloga convertida en secuaz y enamorada del personaje principal.

Aunque el director Todd Phillips ya publicó una primera imagen de la producción y de los personajes principales, en redes sociales comenzaron a circular nuevas imágenes de la película.

El rodaje inició en diversas locaciones de los Estados Unidos y en los últimos días estuvieron en Los Ángeles, California, en donde se pudo ver a Phoenix de nueva cuenta con el disfraz del Joker.

Dentro de las imágenes se podía ver principalmente al personaje de Phoenix corriendo por varias calles de la ciudad como si huyera de algo o alguien mientras luce un traje gris y una camisa color mostaza, además de tener parcialmente el rostro maquillado como payaso, aunque no totalmente.

En otra de las imágenes, se puede ver a Phoenix junto a otro actor que porta el traje rojo con chaleco amarillo y el maquillaje completo que hizo reconocido al personaje en la primera parte de la cinta.

¿Qué se sabe de la secuela del Joker?

La segunda película del payaso más conocido de los cómics lleva por nombre Joker: Folie á Deux, la cual se espera se estrene en octubre de 2024 y que forma parte de un universo diferente a la reestructuración realizada por James Gunn como director creativo de las películas de DC en Warner Brothers.

Al respecto, junto a The Batman de Robert Pattinson, son los únicos proyectos separados conocidos como “Elseworlds” que no forman parte de la extensa reestructuración en busca de construir un universo único y conectado como ocurre con Marvel.

Para esta secuela son pocos los detalles que se han dado sobre la historia, solo que retoma los eventos vistos al finalizar la primera parte, en donde una gran cantidad de personas se unen al caos desatado por el personaje de Arthur Felck y comienzan a causar destrozos en Ciudad Gótica.

El título podría dar otra pequeña seña de la historia que tratará debido a que Folie a Deux significa Locura para dos en francés al tener una segunda protagonista en Lady Gaga como Harley Quinn.

Fue el 7 de junio de 2022 cuando el guion escrito por Phillips fue completado y se anunció la producción de manera oficial al publicar unas imágenes de Joaquin Phoenix leyendo el documento.

Para el actor también será un proyecto único en su carrera al ser la primera vez que Phoenix haga una secuela en su carrera. De igual forma, Phillips ha señalado que la intención es hacerla una producción más musical.

Dentro de los actores que se han unido a la producción en personajes todavía no revelados están Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey y Brendan Gleeson, este último nominado en este año para el premio Oscar como “Mejor actor de reparto” por “Los espíritus de la isla”.

Joker se estrenó en el 2019, una cinta escrita y dirigida por Todd Phillips que sorprendió a la industria después de las primeras proyecciones. Tal fue el caso que su estreno oficial se dio en el Festival de Cine de Cannes en donde fue altamente ovacionada.

Desde ese momento se celebró la actuación de Joaquín Phoenix como el Joker, algo que se confirmó al recibir el premio Oscar a “Mejor actor”, el primero que recibió en su carrera después de dos nominaciones.

