Hijos de Barrón suenan fuerte con “Y si se quiere ir”

Culiacán, Sin.- Su gran talento y manera de transmitir cada uno de sus temas, han posicionado sin duda alguna a la agrupación sinaloense, Hijos de Barrón, como una de las agrupaciones favoritas del género regional mexicano.

Ahora y después de una larga esperan José Iram Barrón Ramos, Jesús Iday Barrón Ramos y David Alonso Leyva Gámez, regresa con su más reciente tema titulado, “Y si se quiere ir”, corte el cual se ha posicionado por varias semanas consecutivas dentro de los primeros lugares en las listas de Monitor Latino.

Gossip Los Dinámicos del Norte traen a “Las Preferidas de Todos”

“En su tema rancherito, un tema que a corto plazo se está escuchando mucho, está en primer lugar ya tiene como dos semanas a nivel nacional aquí en México y esta semana ya entro en Estados Unidos también esperemos que tengamos los mismos números, además ya tenemos 12 millones de vitas en YouTube a pesar de que se lanzó a penas en febrero”, Comentó Iram, vocalista y líder de la agrupación, en su visita al periódico El Sol de Sinaloa.

El trio comentó que este tema de la autoría de José Alberto Esparza, Max Cantú y Gussy Lau, y el que se encuentra en todas las plataformas digitales, viene acompañado de su video oficial, el cual fue grabado en la ciudad de Guadalajara y que también se puede ver en el canal de YouTube “Hijos de Barrón”.

ARTISTAS PANDEMICOS

Durante la plática el famoso grupo señaló que la pandemia no los detuvo pues ellos siguieron trabajando, “estuvimos activos trabajando, haciendo música en nuestras casas, en plena pandemia lanzamos dos discos uno que ya teníamos grabados uno en abril que se llamó “Te reto” y después lanzamos uno en agosto que se llamó “Mi ranchito”.

“También videos oficiales y las transmisiones en vivo “Cerca, pero sin riegos” con el volumen uno y volumen dos el cual se grabó con audio y video”, aseguró Iram.

También puedes leer: Neto Bernal dice “Hasta que me olvides”

Al preguntarles que es lo que quieren ofrecer con su música esto fue lo que respondieron, “buscamos quedarnos en los corazones de todos con nuestra música, que la puedas escuchar 20, 10 o 5 años después, traemos mucho eso de no caer en el modismo, tratamos de hacer música donde no se manejen lenguajes que sentimos que después van a cambiar, buscamos que siempre estén vigentes y que las próximas generaciones entiendan el mismo idioma, queremos conquistar los corazones de todo el mundo”.

José Iram Barrón Ramos, Jesús Iday Barrón Ramos y David Alonso Leyva Gámez Foto: Karla Mendívil

LOS PLANES

Iram, Jesús y David, confesaron que continúan trabajando y que están ya preparando algunas colaboraciones y destacaron, “estamos preparando una colaboración con una agrupación que anda muy fuerte y también una colaboración con otro grupo que no tiene nada que ver con lo que somos, pero traemos esta inquietud y es una idea que a la mejor pues resultar algo bien porque vamos a tratar de que no se pierda el estilo, que no se pierda la esencia”.

Por último, dijeron que se encuentran abriendo agenda para sus presentaciones, en México y Estados Unidos.













Lee mas aquí:

Gossip Los Bohemios de Sinaloa, iniciarán gira en Estados Unidos

Gossip Giovanny Ayala prepara nueva producción con “Cuanto Que Regresas”