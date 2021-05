Al3Gandro Rivera, inicia su carrera artística

Culiacán, Sin.- Alejandro Rivera, mejor conocido como Al3Gandro viene a conquistar con su talento, el hijo de Pedro Rivera Jr, nieto de don Pedro Rivera conocido como “El Patriarca del Corrido” y sobrino de los conocidos cantantes Lupillo y Jenni Rivera, inicia su carrera artista dispuesto a dejar su propia huella en la música preservando el legado que su familia ha creado.

El representante de la tercera generación de la Dinastía Rivera, viene con su propia propuesta innovadora en el regional mexicano, sin perder la esencia del género y por supuesto el estilo único que el ser un Rivera le da, así lo dijo en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa.

“Yo quiero expresar lo que yo soy, y espero que la gente me acepte, no, no más vengo a imitar a alguien más, o porque yo soy Rivera yo soy alguien, yo soy una persona con muchos sentimientos y los quiero compartir con la gente”.

Apoyado siempre por su familia, principalmente de su tío Juan Rivera, quien dirige Linea Music, compañía disquera que lo representa, busca hacer lo que siempre ha querido, llevar y transmitir la música y el talento de la familia Rivera al público.

“Con mucho orgullo lo voy a hacer todo, es una bendición estar aquí haciendo todo esto y expresar mi talento, todos mis sentimientos, todo lo que yo tengo adentro de mí, mis emociones a través de mis canciones”, expresó este nuevo talento de los Rivera.

Al3Gandro arranca su carrera por demás prometedora con el cover del tema “Fuentes de Ortiz”, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales, un tema el que asegura eligió porque se encontraba en un momento deprimido y la letra fue muy llegadora, “yo andaba triste, y las palabras me llegaron, me pegaron muy fuerte y como yo traía el corazón herido, deprimido, dije si vamos a grabar una canción quiero que este sea mi primer sencillo y la verdad salió muy bonita”.

Comentó que “Fuentes de Ortiz”, viene con diferente estilo, completamente distinta, “es muy diferentes, pero me gusta esta pegajosa y he notado que la gente solita se está dando cuenta que mi voz es diferente a la de mi familia, yo nunca he querido ser como nadie, este es mi propio estilo en el regional mexicano y espero que les guste”.

El hijo de Pedro Rivera Jr viene a conquistar con su talento. Cortesía | Al3Gandro Rivera

Durante la charla Al3Grando confesó que su abuelo don Pedro Rivera siempre lo invitaba a cantar, a que siguiera los pasos de su familia, y fue hasta los 23 años edad hasta que se decidió abrirse carrera en el mundo de la música.

El joven cantante adelantó que seguirá trabajando mucho durante todo este año, y tiene planeado estar grabando una canción cada dos semanas, así por varios meses, una tras otra y para ultimo aseguró, “queremos que la gente me escuche, y que escuche todos los géneros porque no solo será uno, le vamos a dar con todo y con diferentes estilos”, concluyó.

















