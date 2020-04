Harry y Meghan Markle rompen con tabloides británicos por fake news

LONDRES. El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle pusieron en la lista negra a cuatro grandes tabloides del Reino Unido, a los que acusan de haber publicado historias "tergiversadas, falsas e invasivas más allá de lo razonable", informó un medio británico.

En una dura carta dirigida a los editores de The Sun, Daily Mail, Mirror and Express, la pareja, que oficialmente abandonó sus funciones como miembro de la realeza británica, anunció que no habría "ninguna colaboración" con los diarios, informó el lunes The Guardian.

"Con esta política no se trata de evitar las críticas, ni de acallar el debate público o censurar informaciones fielmente contrastadas", afirman de acuerdo con la carta, compartida en Twitter por el especialista de medios de Financial Times, Mark Di Stefano.

El nieto de la reina Isabel II y su esposa no quieren ser usados como "una moneda en una economía de ciberanzuelo y distorsión".

"El Duque y la Duquesa de Sussex han visto las vidas de gente cercana -así como de completos extraños- totalmente demolidas solo para que chismes salaces aumenten los ingresos publicitarios", según un extracto publicado por The Guardian.

El diario describe la carta como un "ataque sin precedentes contra una gran parte de los medios".

La pareja señala sin embargo que su decisión no atañe a todos los medios y que seguirán trabajando con periodistas.

Enrique, de 35 años, sexto en la orden de sucesión al trono, y Meghan, de 38 años, anunciaron en enero su deseo de retirarse de los deberes reales y volverse financieramente independientes.

Su salida -llamada Megxit por la prensa británica- fue precedida de informaciones según las cuales Meghan no era feliz con la vida principesca y ambos se habían quejado de la intrusión mediática.

El pasado otoño, la pareja, que había sido objeto de alabanzas antes se sufrir la hostilidad de los medios, lanzó acciones legales contra algunos diarios por invasión de la privacidad y por intercepciones telefónicas.

Enrique y Meghan se instalaron en California el mes pasado, después de un breve paso por Canadá.