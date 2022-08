Gabriela Muñoz y Alondra de la Parra crean el espectáculo “The Silence of Sound”

Recientemente la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra hizo el anuncio de que en el mes de septiembre ofrecerá una gira para presentar en México su más reciente proyecto escénico The silence of sound, que configuró de manera conjunta con la artista multidisciplinaria Gabriela Muñoz, mejor conocida como Chula the Clown.

Se trata de un espectáculo que fusiona las disciplinas, en apariencia contrastantes, del clown y la música de concierto, para dar como resultado una onírica y contemporánea introducción al mundo de la música sinfónica. En ella, Chula the Clown es un payaso que de pronto conoce la música y encuentra una gran pasión por ella, al tiempo que madura y se enfrenta a los altibajos que trae consigo el transcurrir del camino de la vida.

La protagonista Gabriela Muñoz habló sobre su personaje: “Creo que es una extensión de mí, sin duda. Tiene todos los elementos que me constituyen y es yo de una manera exagerada y sin juicios, sin conciencia social. De alguna manera es mucho más libre para explorar toda la paleta de colores que todos tenemos y que al pasar nuestra vida vamos negando”.

La actriz explica que la confección de este personaje sucedió tras un largo periodo de viajes por el mundo que comenzó cuando terminó sus estudios de teatro físico y especialización en la disciplina clown. Entonces viajó a América Latina y Medio Oriente con una compañía independiente que fundó con una amiga libanesa, para ver el modo en que sus recursos actorales transformaban comunidades y a ellas mismas, al estar en contacto con problemáticas sociales como el cuidado del medio ambiente y el desplazamiento territorial. Estas experiencias, afirma, le dieron ese toque sutil con que entra en acción.

“Después, cuando regresé a México, comencé a crear a Chula the Clown como mi alter ego, lleno de detalle, de sutileza y emoción, habitando en silencio. En contra de lo que me decía la gente sobre, “encuentra la voz de tu payaso”, yo me sentí muy cómoda expresando todo lo que pasa en mi universo interno a través de la mirada. Encontrarle la mirada al otro, eso es algo que siempre he buscado hacer en mi trabajo, porque lo considero lo más importante para mí”, relata Muñoz.

En México hay público para todo

Sobre la disciplina del Clown, Gabriela Muñoz prefiere no definirla, pues encuentra en ella una gran libertad a través de su lenguaje: “Yo siento que con esta disciplina encontré mi sentido de pertenencia en el mundo. Ya después poder llamarle mi profesión, ha sido una maravilla. Que alguien por primera vez te valide y te diga que todas tus contradicciones, toda tu locura, todo lo que eres es posible, es el abrazo más grande que alguien te pueda dar, junto a la posibilidad de ser una misma. Para mí eso es ser clown, un estado de ser en libertad”.

La artista de talla internacional, habla sobre la escena Clown en México, la cual afirma, ha cambiado mucho en comparación de aquella vez que regresó a nuestro país cuando creó a su personaje y la encontró un tanto apagada, aunque ya existía la famosa carpa de Circo Demente y los reconocidos clowns Fernando Córdova y Andrés Aguilar, además de tener una presencia casi nula de mujeres.

“Eran pocas y las que yo veía lo hacían tratando de hacerse hombres, con un lenguaje muy chaplinesco o con unas referencias muy masculinas y marcadas. Yo creo que ahora es otra cosa, a mí me encanta la cantidad de mujeres que están hablando hoy desde su propia creatividad, desde sus propias historias. Siento que son muy relevantes y hay que escucharlas”.

En términos generales, afirma que ha habido avances, también en cuanto a la percepción del público mexicano, que está ávido de ver nuevas propuestas como la que presentará con la directora Alondra de la Parra: “Algo que creo que es increíble de México es que hay público para todo. Sólo es cuestión que desde el lado artístico se tomen mayores riesgos. Porque el público en México está muy deseoso de consumir cosas que no sean lo de siempre, pero quien tiene que atreverse a dar ese paso, son los artistas”.