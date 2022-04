Estrena en cine “El libro del amor”, novela que fue un fracaso en inglés

Analeine Cal y Mayor, la directora de Madre sólo hay dos dirige El libro del amor, una cinta en la que quiso, dice en entrevista, contar la historia de una mujer que encuentra su felicidad por sí misma.

En la trama, una novela que fue un fracaso en inglés, se vuelve un best-seller al ser traducida al español y su autor es invitado por la editorial que lo publica a una gira por México. El encuentro entre el escritor y su traductora es el inicio de una historia de amor en la que ella va descubriendo su propio talento como escritora y encuentra así la realización personal.

“Para mí era importante no hacer una comedia romántica donde su objetivo principal es encontrar una pareja para ser feliz”, dice en entrevista la realizadora, quien logró filmar en plena pandemia y en un solo estado esta road movie con las actuaciones de Sam Claflin, Verónica Echegui y Horacio Villalobos, entre otros.

“El productor Nico Celis y yo pensamos que Chiapas tiene una variedad de paisajes que nos permitía lograrlo”, relata la directora quien terminó otra serie para Netflix, titulada Contra las cuerdas y para Amazon trabaja en una producción, que tentativamente se llamará Mala fortuna, además de estar en la postproducción de un documental sobre la eutanasia.

La actriz española Verónica Echegui, quien interpreta a María, la protagonista, destaca que la aportación de la directora es “que centra la historia en este personaje femenino que se ha puesto al cuidado de su hijo, de su abuelo, de su ex, pero no se ha procurado la vida que ella deseaba, y pone el foco en eso, en lo importante que es sentirse realizada y lo difícil que es ser madre y conciliar la crianza con tener sueños, llevarlos a cabo, es algo que todavía está en el aire, no hay soluciones reales para que esa conciliación se dé de verdad”, agrega quien está por estrenar la serie Intimidad en Netflix, sobre la violencia cibernética contra las mujeres.