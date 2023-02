Espectacular desfile de yates sobre el mar de Mazatlán

Miles de personas disfrutaron de este viernes por la noche de un impresionante Desfile de Luces sobre el mar de Mazatlán, como parte del Carnaval 2023.

Decenas de familias locales y de turistas se dieron cita por diferentes puntos de la bahía porteña para poder apreciar el espectacular recorrido de los yates que iluminaron el mar y la vista de los presentes.

Turistas que visitaron el puerto para la celebración señalaron que no esperaban encontrase con este tipo de espectáculos.

"Es algo que no veía venir, no puedo creer que tengan hasta este tipo de espectáculos, es algo nuevo para nosotros, de donde somos las celebraciones son más sencillas, esperábamos solamente un buen ambiente, los artistas y sobre todo el desfile, pero que le añadan esto le da un sabor diferente a este Carnaval", dijo Guadalupe Ruiz, originario de Zacatecas.

Mientras pasaba el desfile, las bandas que se encontraban a la altura del Monumento al Pescador ponían su ambiente junto a la gran cantidad de personas que bailaban al son de la tambora y disfrutaban del espectáculo.

Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

"Qué bonito se pone en Carnaval, es algo espectacular que mientras la banda toca y la gente está bailando, tengan este espectáculo, muy bonito se ve el mar iluminado y estar aquí cantando y bailando, te transporta a otro mundo, ahora entiendo por qué este Carnaval es de los mejores del mundo, si no es que ya pasó a ser el mejor", dijo Alisson Manrriquez, visitante de Irapuato.

A la distancia, se podían observar los colores que tenían estas embarcaciones mientras se lanzaban fuegos artificiales y la gente disfrutaba al máximo.

"Aunque se ve a la distancia, se ven bonitos, me hubiera gustado acercarme más, pero no me quejo, el ambiente es lo que sobresale y hace que se vean aún mejor a pesar de que no se aprecian como nos gustaría", comentó Irma Ontiveros, quien acudió al festival acompañada de su familia.

Para saber

El espectáculo fue organizado por la Agencia LAM. Este evento ya se ha presentado en otros destinos turísticos como Los Cabos.