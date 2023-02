Entre el éxito y la fama, Bruses comparte el mensaje de cuidar la salud mental

Bruses la cantautora tijuanense nominada en las categorías Mejor Álbum y Mejor Canción, en la pasada entrega el Latin Grammy hizo su debut en el escenario del Auditorio BB este sábado y previamente ofreció una conferencia en la que reveló que está en un proceso de sanación.

“Ahora puedo pagar, gracias a que he trabajado bastante, el tratamiento para mi salud mental”, admitió quien dijo haber enfrentado “una avalancha”, tras el éxito de su primera canción, que la llevó a presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional y a recibir dos nominaciones.

Celebridades Lila Downs lidia con la muerte de su esposo a través de la música

Pero sus problemas emocionales son de tiempo atrás, de sus años de escuela, “de ahí proviene mi alto nivel de ansiedad, que ya nada más queda en unos leves nervios controlados y la alegría que siento antes de subir al escenario.

“Yo sí me propuse ser un buen ser humano desde chica, porque desde chiquita tuve un trauma muy grande, me trataron muy feo, fui víctima de mucha violencia y mucho bullying. Entonces decidí no ser como ellos. No quiero ser así de mierda. En la vida tienes dos caminos o te conviertes en villano o en mejor persona, y decidí no hacer sentir a nadie como lo hicieron conmigo”.

En medio del éxito y la fama de la que goza hace unos tres años, sostiene que lo mejor que ha hecho por su persona es “cuidar mi salud mental, porque uno cree que no necesita terapias y medicamento. Y en mí sí ha funcionado, mi ansiedad, mi estrés ya se diluyeron, cuidar la salud mental es lo de hoy”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A largo plazo, confirmó, va a crear una fundación en apoyo a la salud mental, “sin distingo de edad, es algo muy caro el fundarla, pero sé que a futuro lo lograré, porque es necesario atendernos, cuando décadas atrás nuestros padres pensaban que era un tema de locos y lo veían indiferente, pero cuidarte mentalmente es como el comer tres veces al día”.

Hacia finales de año, Bruses hará una larga gira, además, seguirá lanzando sencillos digitales porque cuenta con muchas canciones hechas en años anteriores a los que únicamente los transforma en arreglos actuales, porque el contenido de las letras se refiere a momentos que vivió “y esos no tienen caducidad al hacerlas canciones”.