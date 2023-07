El Recodo: 85 años de ser la madre de todas las bandas

El legado de Cruz Lizárraga se mantiene más que vivo. En 1938, el músico inició un camino que, ni en sus mejores sueños, creyó que se mantendría tanto tiempo. Hoy, familia y amigos continúan trabajando para que la banda El Recodo siga siendo del gusto del público, pero ¿cuál es el secreto para que el grupo esté muy lejos de la extinción?

“La banda El Recodo no es de los vocalistas, es de todos los músicos que la integran por eso ha durado tanto tiempo porque la gente no se casa con uno solo, se casó con el grupo completo”, afirmó el vocalista Geovanni Mondragón en entrevista con El Sol de México.

“Yo creo que eso ha dado pie para que siga permaneciendo actual, que la gente la prefiera porque agrupaciones van, otras vienen y El Recodo permanece. Aquí no pasa que porque se salió uno ya no van a darle seguimiento a la banda; aquí no somos solistas, somos una banda de músicos y es lo que ha llevado al concepto a ser lo que es ahora”, agregó el vocalista.

Para celebrar sus 85 años de trayectoria, recientemente la agrupación lanzó su nuevo material discográfico titulado Hecho en México…Mágico, el cual es un compilado de 12 temas con los que homenajean a cantantes, compositores y distintos artistas que han contribuido a formar la historia musical mexicana.

“Es un disco muy emblemático para nosotros porque es un tributo a los grandes cantautores que han dejado huella como Joan Sebastian, Los Tigres del Norte, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández o Juan Gabriel.

“Es un material que incluye covers para enseñarles a las nuevas generaciones de dónde vienen nuestras raíces, de dónde viene la música mexicana porque así como hay corridos tumbados hay canciones que llegaron para quedarse”, comentó Mondragón.

Tanto Mondragón como el también vocalista del grupo Ricardo Yocupicio Ulloa, aplaudieron el éxito que han tenido los corridos tumbados a nivel mundial, así como la popularidad que ha cobrado el género desde hace unos meses. Esto no sólo seguirá abriendo puertas a nuevos lugares del planeta, sino también impulsa el talento de los mexicanos, coincidieron.

“Como mexicano es muy bonito ver que tu música se está escuchando en otras partes del mundo, en esta ocasión hay agrupaciones que la están rompiendo duro y son jóvenes, vienen trayendo cosas frescas, diferentes, cosas nuevas, de la rama de la música mexicana y se está escuchando en otras partes, eso es bonito y es parte de crecer”, compartió Yocupicio.

“En su momento la banda El Recodo fue pionera de la música regional, hay otros casos que otras agrupaciones, los nuevos talentos van a ser pioneros y de eso se trata que entre mexicanos nos echemos la mano”, agregó el cantante.

“Si el día de mañana abren la puerta para otro lugar, para allá vamos y llevamos nuestro concepto, cada uno tiene su propio estilo y proyecto musical, su esencia y su público, pero el objetivo es el mismo, llevar la música mexicana a todas partes, al menos ese fue el legado de don Cruz Lizárraga, el padre de la música sinaloense y hemos seguido sus pasos de llevar la música mexicana a todas partes ; si podemos tener ese compañerismo con otros exponentes del género, qué mejor”.

Por otro lado, ante la censura que han recibido los corridos tumbados y artistas como Peso Pluma o Natanael Cano por parte de algunos gobiernos de la república, incluso la recomendación que el residente López Obrador diera a los jóvenes de no escuchar este tipo de canciones, Mondragón opinó: “Respetamos lo que diga el presidente y la gente, pero al final lo vas a terminar escuchando, la música se hizo para compartirse y ahora con las redes sociales ya no lo puedes detener, no puedes prohibir nada, las malas palabras o los corridos tumbados porque tarde o temprano en cuanto tú salgas lo vas a escuchar”, sostuvo el artista de 38 años de edad.

La banda El Recodo forma parte de la segunda edición de Amazessions que estará disponible en Amazon en agosto, tentativamente. Es por ello que el grupo ofreció un concierto íntimo con sus éxitos en un centro de convenciones de la Ciudad de México, donde pusieron a bailar a algunos asistentes.

“Estamos muy contentos porque nos tomaron en cuenta por algo, por la trayectoria que tiene la banda El Recodo de 85 años de música, de los premios que se han ganado, todas las cosas que ha hecho la agrupación tanto musicalmente, como en eventos importantes, mundiales. Es una locura tener un grupo como este aquí y ser invitado por Alexa y Amazon, es un sueño”, concluyó Geovanni Mondragón.