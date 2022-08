El Komander le rento su casa a Diego Armando Maradona en Culiacán

Cuando Diego Armando Maradona llego al Club Dorados de Sinaloa, los directivos empezaron a buscar una casa para el astro argentino.

El exfutbolista de Argentina y exentrenador del equipo de Culiacán, Dorados, quién falleció el 25 de noviembre de 2020, se encargó de la dirección técnica, desde el mes de septiembre del 2018, culminando en junio de 2019.

Fue ahí cuando decidieron contactar con un administrador de bienes raíces, quien tenía la casa ideal que el equipo le había pedido para que viviera ahí el Diez.

Esta propiedad era de José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como El Komander, quien reveló este dato a través de un podcast.

El artista mencionó que, "Tengo un amigo que se dedica a los bienes raíces y me dijo '¿oye, la casa donde vivías ya no la habitas?'. 'No', le dije. 'Porque del club Dorados están solicitando una casa por la zona donde está tu casa y con esas características', yo le dije 'Sí, chécale. Si te sirve vemos'".

Al principio el cantante no sabía para quién era la casa hasta que vio los contratos y supo que era para Maradona.

Cuando supo esta noticia, el músico se emocionó al saber que el jugador y en ese entonces entrenador habitaba su casa.

Los buenos vecinos

El artista conoció al ex jugador argentino en ese entonces entrenador de Dorados de Sinaloa, "Alguien de mi familia dijo 'yo lo voy a ir a saludar', porque íbamos pasando por ahí. Entonces le dije yo 'no puedes ir a saludarlo porque está rentando la casa'. 'Bueno, si vas, vas tú, pero yo acá (en el carro) me espero', dije. Y no, si lo saludamos a Maradona".

También menciono que una vez tuvieron un pequeño convivió en el área común de la privada, pero fue leve, concluyó el cantante.