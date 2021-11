El diseñador David Salomón deja la cocina más famosa de México

En voz del chef Adrián Herrera se oye decir que el modisto David Salomón es el décimo segundo expulsado del reality MasterChef Celebrity México 2021. La noche del viernes 12, su salida causó sorpresa entre sus compañero y sin embargo, una de sus contricantes en la competencia, la periodista Matilde Obregón, manifestó que en la transmisión, “sentimos que hoy no fue un buen día para David, se le vio más apagadón y hasta desorientado”.

El diseñador aceptó que había llegado "el momento de decirle good bye a MasterChef. Me voy viviendo muchos momentos que los voy a atesorar para siempre. Yo creo que la vida de eso se constituye, de recuerdos y es lo que nos llevamos. Me estoy yendo con la cajuela llena de cosas buenas, esta cocina me ha dejado sabores extraordinarios".

Gossip Fue como volver a la vida: Tony Balardi tras participar en MasterChef Celebrity

El chef Herrera así explicó las razones de su expulsión: “David, básicamente el plato no tenía presencia, el vino no estaba ahí, como era la petición principal”.

Entre Mauricio Islas y David Salomón, los dos con varios errores en su tercer platillo, se tomó la determinación de quién dejaba la concina más famosa de México.

“Pude salvarme no porque tuviera el mejor platillo entre ambos, sino porque el platillo de David tuvo otra deficiencia”, explicó el actor.

En esta semana 13 de competencia, el primer platillo que acertó y gustó a los chefs Joserra, Betty y Adrián, fue el de Laura Zapata, que la llevó a subir el balcón, con el Reto dulce. Elaboró un bizcocho con una lámina de oro para su decoración, que nombró "A ser feliz con lo que tienes".

Para la siguiente semana continúan en el reality Laura Zapata, Stephanie Salas, Germán Montero, Mauricio Islas, Matilde Obregón, supliendo a la cantante Aida Cuevas, Bebeshita en lugar de Paty Navidad, Paco Chacón y Aristeo Cázares.

MasterChef Celebrity México 2021, se transmite los viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno.