El chef Aquiles Chávez estrena la tercera temporada de su serie, dedicada a Puebla

Convencido que viajar por la gastronomía mexicana es como emprender una ruta por distintos países, dada su riqueza y variedad, el chef Aquiles Chávez continúa su travesía por los sabores en la tercera entrega de Aventura gastronómica, un reality que lo ha llevado hasta las entrañas de la cocina tradicional.

“Nuestro país da para que visites dos o tres veces un estado, y no repitas el platillo ni la ciudad. En esta temporada hicimos Puebla, trabajamos específicamente con el huaxmole de lechón, pero nos da para visitar ese estado cuatro veces y hacer cinco o seis capítulos distintos”, expresó a El Sol de México.

Aderezo [Video] Reconocidos chefs le dan sabor a las Grandes Ligas

Para él ha sido una grata experiencia el descubrir distintos sabores, ya que todo el tiempo está pensando en ideas nuevas para cocinar, e incluso suele soñar que está preparando algún platillo, y considera que esa pasión es lo que le ha brindado al programa un toque único, que lo diferencia de otros proyectos similares.

“Es la bitácora de un viajero cocinero que le encanta comer, lo que ahí proyectamos son los ojos que tengo. A diferencia de un documental donde probablemente la visión y el objetivo sea mostrar otras cosas, eso le aporta a la culinaria mexicana”, expresó.

El chef Aquiles agregó que otro de sus objetivos al continuar con este proyecto es demostrar que todo el mundo puede disfrutar de un buen platillo, sin la necesidad de gastar sumas exorbitantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dado que la cuarentena despertó el interés de muchas personas hacia la cocina, espera que estos nuevos capítulos les permitan ampliar su conocimiento y amor a la gastronomía. “Este exceso de home office y este encierro los llevó a cocinar. Después de agotarse el papel higiénico al principio de la pandemia, lo que se empezó a agotar en los supermercados eran cuestiones gastronómicas, como harinas y azúcares

“Mucha gente se metió al tema de la repostería, y compraba chocolate, pero para cocinar no para comer, no como golosina. La pandemia acercó a aquellos que no estaban tan familiarizados por falta de tiempo, seguramente sí tenían estas ganas ahí guardaditas”. El primer capítulo de Aventura gastronómica se estrena hoy a las 22:30 horas en Sony Channel.