Dispuesto a devorar el mundo: Lenny Kravitz presenta Blue Electric Light

“La música y el arte son grandes influencias. La música cambió mi vida y estoy seguro que ha hecho lo mismo con muchas otras personas. Pero al final deberíamos tomar toda esa influencia y ponerla en acción. Aunque, sí, por supuesto que la música tiene la posibilidad de cambiarlo todo”, contestó Lenny Kravitz a El Sol de México en la presentación de su nuevo álbum Blue Electric Light.

El músico está de vuelta en el país, luego de que en los últimos meses se le ha visto pasear en distintas colonias de la Ciudad de México, confundiéndose, a veces inútilmente, entre los chilangos en conciertos, restaurantes y zonas meramente populares. Sobre esas visitas, el músico, quien ha vendido más de 40 millones de discos mencionó que la cultura nacional tiene un gran significado para él.

“Encuentro inspiración en ustedes y quiero descubrir más de México. Ya no puedo esperar a volver con un tour aquí. Este lugar es especial para mí desde la primera vez que vine y toqué en el Estadio Azteca, fue una de las experiencias más increíbles en mi vida, porque la gente me apoyó y me dio un gran amor.

“Yo amo todos los sitios del mundo, pero de los que he visitado algunos tienen algo extra que los vuelve especiales. Y este es uno de ellos, realmente me siento en casa aquí, pues me resulta muy familiar y lo amo”.

Con Blue Electric Light, su doceava producción de estudio, Kravitz vuelve sobre sus propios acordes, además de valorar sus casi 60 años de vida y más de 30 años de carrera, reconocidos con la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Estoy orgulloso de mi vida, de que aún estoy aquí y continúo extremadamente inspirado, motivado y más hambriento que nunca de amor, creatividad, familia y amistad. Ha sido maravilloso recibir flores y haber estado ahí en Hollywood. ¿Pero qué es lo que lo hace aún más especial? Mi hija, mi hermano y amigos que conozco desde pequeño. Es algo muy importante para mí.

“¿Y qué es lo que me queda por hacer? Yo creo que todo, siento que recién comencé y que los primeros 35 años han sido una educación maravillosa. Así que ahora estoy listo para dar el paso hacía quien realmente soy”, dijo Lenny Kravitz, durante la presentación de su disco a medios de comunicación.

SER AUTÉNTICOS E IR AL SIGUIENTE NIVEL

De este nuevo material discográfico, ya se pueden escuchar en todas las plataformas dos sencillos: “TK421”, cuyo video llamó mucho la atención al mostrarse completamente desnudo, y “Human”, los cuales son un claro reflejo de esa energía con la que el artista vuelve a lanzar un material discográfico, después de seis años.

Lenny Kravitz presenta en México FOTO: Romina Solis / El Sol de México

“(TK421) es una canción sobre hacer todo al máximo en tu vida, llevarlo todo al siguiente nivel”, dijo sobre esa canción, cuyo nombre hace referencia a un soldado imperial de la saga de Star Wars mientras que de Human mencionó que se trata “de nuestra experiencia como seres espirituales en cuerpos humanos y sobre ser auténticos, porque creo que somos más poderosos cuando somos auténticos”.

En materia musical ambas canciones se caracterizan por la fusión de funk y rock, que por momentos han sido marcas en su propia carrera. Sobre el proceso creativo de estas canciones y el álbum en general, Kravitz mencionó que se trata de un proceso de asimilación de su propia música para ofrecer algo completamente diferente.

“Creo que (cuando compongo) voy hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Cada uno de mis álbumes es diferente, pero el proceso es siempre el mismo, porque siempre soy yo el que toca los instrumentos. Yo no trato de hacer nada específico cuando voy al estudio, no tengo idea de lo que voy a hacer.

“De pronto me despierto y escucho. Yo digo que tengo una especie de antena que espera recibir esa información. Este disco me recuerda a la música que hacía incluso antes de Let Love Rule (su primer disco, lanzado en 1989), de mi tiempo de secundaria. Este álbum tiene el espíritu de la música que hacía en aquel tiempo”, declaró.

La admiración de Kravitz por el diseño, arte y arquitectura de México, se puede apreciar en el video de “TK42”, donde aparece la icónica Silla Mano del artista mexicano Pedro Friedeberg, considerado el último surrealista mexicano.