Descubre las polémicas de Fofo Márquez y otros cinco influencers

Culiacán, Sin. - El ser influencer puede ser el sueño de muchas personas, ya que crear contenido en las redes sociales puede ser divertido; sin embargo, en algunas ocasiones la fama se les sube a la cabeza y terminan haciendo que estos se metan en polémicas.

Cuando una figura pública se ve envuelta en acciones que podrían aumentar su popularidad, la percepción del público puede verse afectada. Sin embargo, la gravedad de la situación cambia cuando dichas acciones se convierten en un problema legal, involucrando asuntos serios que trascienden la mera imagen pública.

Fofo Márquez

El Influencer conocido como “Fofo Márquez” fue vinculado a proceso por presunto intento de feminicidio en grado de tentativa, esto después de agredir físicamente a una mujer.

Rodolfo Márquez, nombre real del influencer, fue detenido el pasado 4 de abril, después de que se hiciera viral un video en el que se ve que golpea a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró el acusado.

Cabe recalcar que antes de la audiencia, apareció una narco manta con un mensaje amenazando al influencer junto con una cabeza humana.

Vielka Pulido

Esta influencer de 22 años fue conocida también como #LadyHumilladora por un video del año 2018 en el que obligaba a una mujer a ponerse de rodillas y pedirle perdón, ya que presuntamente esta había hablado mal de ella y su progenitora.

Las controversiales imágenes desataron tal revuelo que la madre de la influencer, Viridiana Pulido, se vio en la necesidad de convocar una conferencia de prensa para calmar los ánimos y disipar la histeria colectiva que se había generado alrededor de Vielka.

Fue asesinada junto a su novio mientras salían del gimnasio en la colonia Santa Cruz Buenavista, en la ciudad de Puebla, el pasado miércoles 3 de abril.

De manera repentina, un vehículo gris que transitaba por la carretera detuvo su marcha bruscamente. De él emergieron varios individuos armados que, sin titubear, comenzaron a disparar repetidas veces contra la pareja.

YosStop

La influencer Yoselin conocida como YosStop, fue detenida por elementos por la policía judicial luego de ser acusada de poseer pornografía infantil.

A pesar de la seriedad del motivo detrás del arresto de la youtuber YosStop, quien previamente había expresado su descontento públicamente hacia YouTube, ahora se encuentra bajo custodia.

Markitos Toys

El youtuber Markitos Toys se vio envuelto en incidentes al ser detenido por exceso de velocidad en el aeropuerto de Culiacán. Aunque el caso generó un revuelo viral en las redes sociales, se resolvió con una simple amonestación verbal que le permitió abordar su vuelo.

No obstante, esta no fue la primera vez que enfrentó problemas legales, ya que en 2020 también fue detenido por participar en arrancones en Mazatlán.

Germán Loera

Este joven de 25 años en su canal de YouTube, compartía mensajes inspiradores y brindaba consejos destinados a mejorar la vida tanto personal como profesional de sus seguidores.

Loera encabezaba el grupo de delincuentes que, en febrero de 2018, perpetró el secuestro de una abogada de 33 años mientras salía de su oficina. Fue responsable de alquilar la residencia donde la víctima estuvo retenida durante 48 horas, hasta que la Policía Cibernética logró localizarla y los agentes de la Unidad Antisecuestros la liberaron, deteniendo a los captores en el proceso.

La investigación también lo señala cómo el individuo que demandó el pago del rescate: una suma en bitcoin que en aquel entonces alcanzaba los US$2 millones, según lo declarado por la Fiscalía.

Fue condenado junto a cinco hombres más a 50 años de prisión por un secuestro llevado a cabo en el año de 2018 en Chihuahua.