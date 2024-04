De teniente en la Marina a doble de riesgo en Hollywood: la historia de Damián “The Cobra” Vázquez

En su trabajo como doble de acción, el mexicano Damián La Cobra Vázquez tiene claro cuáles son las escenas que más le gusta llevar a cabo frente a la cámara. “Las que más me gustan hacer son las de fuego, prenderme fuego es algo que me fascina, una cuestión personal, simplemente el calor me gusta”, mencionó en entrevista con El Sol de México.

El stunt nacido en Tijuana, Baja California, llegó al mundo del cine sin tenerlo como una prioridad en su vida. Abogado de carrera y ex teniente de la Marina Armada de México, ha desarrollado su papel de stunt con éxito, llegando a ser el doble de acción de Nicolas Cage en la cinta The Retirement Plan, además de proyectos como Seized, How I Got There, entre otras producciones de Hollywood.

“La situación fue circunstancial. Tengo entrenamiento militar, espadas, cuchillo… todo lo que conlleva esas habilidades. Juntas funcionaron en el cine. Comencé como un extra, pero empecé a escalar hasta que una vez un coordinador latino de Los Ángeles me dijo tú ya no puedes ser un extra, tuve que ser un stunt y ahí comenzó la travesía. Sin duda fue un trabajo titánico hacerme un lugar en el cine.” explicó.

Consciente de que esta labor puede ser la más complicada y la menos reconocida, no por la industria, sino por los espectadores que en la mayoría de las ocasiones no se enteran de quién está detrás de ese trabajo, Vázquez destaca la valentía y la exigencia física que se requieren en su profesión, para la que debe estar siempre entrenando, pues el tiempo de preparación puede ser de hasta un año para un papel.

“La Academia y actualmente muchos directores de gran envergadura están empujando un poco para que se nos reconozca más. Existen los Taurus World Stunt Awards, que es a lo que más que se puede aspirar. Pero definitivamente se necesita hacer algo al respecto, de dar un poco más de reconocimiento público”, dijo.

“Vamos a las producciones, recibimos golpes, tratamos de recuperarnos e ir por más al día siguiente. Intentamos entrenar mucho para estar listos y seguir haciéndolo sin lesionarnos. Sin duda es un entrenamiento muy mental para el stunt saber que puede ser el trabajo más difícil y se tiene que ir por la puerta de atrás”, asegura.

En su recorrido, La Cobra tiene el recuerdo de una situación que lo hace mantenerse cauto a la hora de entrar en acción. “Es curioso como las escenas más simples son las más peligrosas, porque tal vez no se les tome la atención debida. Hicimos una escena de una simulación de caer de un balcón. La cuestión es que no gire a tiempo y caí con el cuello”, relató.

“Sonó tan duro que un stunt francés, que no habla inglés ni español, desde la otra esquina me dijo con las manos que escuchó que me había tronado la columna”, dijo.

Un sueño por cumplir

Con muchos años por venir como doble de acción, La Cobra anhela tener la oportunidad de trabajar con David Leitch, director de la nueva cinta Profesión peligro, estelarizada por Ryan Gosling y que se estrenará el 2 de mayo.

En esta cinta Gosling hace el papel de un stunt, por lo que verla provocó en el actor mexicano muchas emociones, al ver en la pantalla el desarrollo de su profesión.

“Es nostálgica, porque obviamente me reflejo en muchos guiños que tiene la película como un doble de riesgo. Algo que tiene muy interesante la cinta es que hace mucho hincapié o revela mucho de los stunts de la vieja escuela. Plasma lo que puede lograr un ser humano, recibir golpes, ser atropellado, caer, ese tipo de cosas, lo cual es genial”, finalizó Damián Vázquez.