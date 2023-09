Con un sonido único Nestor Fly trasporta “La ventanita” al 2023

Culiacán, Sin. -El joven cantautor Nestor Fly nacido en Monclova, quien actualmente radica en Guadalajara se encuentra preparando el lanzamiento de su versión del icónico tema “La Ventanita” de Mickey Taveras, interpretado en los años 90 por el grupo Garibaldi.

“Elegí este cover como el inicio de mi nueva propuesta musical mezclando lo noventero con lo nuevo, combinando la cumbia, con el pop y el reguetón, vamos a combinar dos mundos totalmente diferentes para hacerlo uno solo, este sencillo será una probadita de lo que estaré presentando, ya que amo lo latino, lo urbano, lo nuevo y lo vamos a fusionar”, comentó el intérprete en entrevista.

Nestor explicó que después de Madonna, otra cantante que es considerada su Monna Lisa es la recordada Selena Quintanilla de la cual expresó que fue una cantante muy adelantada a su época, “actualmente se escucha su música y es como si se hubiera creado en este momento”.

Al hablar de con quién le gustaría realizar una colaboración, nombró a Madonna, Gloria Trevi, Lorena Herrera y a “Las Perdidas” integradas por Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irene “La más preciosa”, esta última es su seguidora en sus redes sociales y con la cual mantiene cierto contacto.

Se ha presentado en el Pride de Guadalajara antes más 400 mil personas. Foto: Cortesía | Nestor Fly

El cantante se presentó en el PRIDE de Guadalajara, ante más de 400 milpersonas, de esa experiencia manifestó “Fue un evento en dónde no me esperaba un recibimiento tan hermoso, ya que desde el 2017 no me presentaba, y el ver a los asistentes olear su bandera de LGBT, nuestra bandera multicolor, fue algo impresionante, escucharlos acompañarme con sus voces con cada uno de los temas que interprete fue muy satisfactorio, ver cómo la gente se entrega ante una propuesta, un show, es por lo que los artistas seguimos haciendo música”.

Sobre su gira por Guatemala, promocionando “Explota, Explota”, la cual duró tres semanas en el top 10 en radio FM de dicho país, el cantante contó “Después de ver el éxito que causo el tema, al presentarme ante los medios de comunicación de aquel lugar, me surgió la idea de los zapatos bicolor, los cuales fueron la sensación desde el principio, fue algo lindo ver el recibimiento, por eso antes de cerrar el año 2023, voy a regresar allá con el apoyo de Dios”.

Para finalizar, @nestor_fly adelantó que en octubre se presentará en San Luis Potosí, Morelia, Puebla, Guadalajara y Querétaro. “El 2024 lanzaré canciones inéditas”, agregó.

Nestor Fly a partir del 2010 empezó a trabajar en la radio en donde surgió su pasión por la producción musical y todo lo que conlleva. En el 2013 junto con otros compañeros de radio realizaron algunos conciertos para los cuales invitó a participar a varios artistas. Los temas que ha lanzado son: “Vámos a Bailar”, 2018. “Le Hace Falta un Beso”, 2019.

“Mini Mini”, 2021. “Do Pa 2”, 2022. “Chiquilla”, 2022. “Libertad”, 2022. “Mala Fama”, 2022. “Explota, Explota”, 2023. En los AWARDS recibió La Palma de Oro, 2019. GalardónLatido Award, 2022.

Redes sociales

Instagram: @nestor_fly

Facebook: nestor fly

YouTube: Nestor Fly