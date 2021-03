"Pensaba que no me iban a dar trabajo porque soy negrito": Jair Romero

Gracias a sus participaciones en las telenovelas El Joe, la leyenda (2011) y Lo que diga el corazón, Niche (2014), el actor Jair Romero se posicionó como uno de los grandes ídolos de la televisión colombiana. Para él tener esta ventana ha sido muy grato, ya que le permite inspirar a las personas a través de historias donde demuestra cómo se cumplen los sueños.

En una charla con El Sol de México compartió que cuando terminó sus estudios de actuación, tenía miedo de tocar puertas porque no consideraba que en la pantalla hubiera cabida para alguien con sus rasgos físicos. Fue gracias a su papel como el salsero Joe Arroyo que logró quitarse ese estigma.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Pensaba que no me iban a dar trabajo porque soy negrito, y tenía el pelo crespo.

Lo que veía en la televisión no era suficiente para sentirme con confianza, no me identificaba. Decía 'mira, sólo ponen flaquitos de ojos azules y con el cabello lacio'. Entonces me dejé llevar por eso, y ya me había decidido por el camino de la escritura de guiones, hasta que me llamaron para hacer a Joe, y desde entonces juré que nunca más iba a desconfiar de mí".

El explorar la salsa a través de dicho personaje le permitió sentirse como pez en el agua cuando lo convocaron para interpretar a Iván Cuero en Lo que diga el corazón, una producción basada en el tema del grupo colombiano Niche, donde se aborda la historia de un joven que busca abrirse paso en la música.

A lo largo de los capítulos, se hace un repaso por los principales éxitos de la agrupación, hecho que llena de emoción a Jair, ya que es una manera de acercar al público a las canciones originales, y que las nuevas generaciones conozcan el trabajo de los salseros.

Local Impugna Elieser Popócatl la candidatura de Hersilia Córdova en Atlixco

"Mucha gente en otros países bailan las canciones en discotecas y no sabe de dónde vienen. A través de las series y las telenovelas, las personas se dan cuenta que esta música viene de acá (Colombia) y de qué artista son", declaró.

"A través de lo que hago estoy exaltando muchos de los valores importantes en mi país, entonces eso es una de las cosas más lindas", finaliza.

Lo que diga el corazón, Niche, está disponible de forma gratuita a través de la plataforma Vix.