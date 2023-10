Muere Matthew Perry, protagonista de la serie Friends

Mathew Perry, el popular actor que se dio a conocer por su papel en la serie Friends, murió este 28 de octubre a los 54 años, según confirmaron fuentes policiales a TMZ.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, el cuerpo del actor habría sido hallado en su casa en Los Ángeles tras un llamado de auxilio por un aparente ataque cardiaco.

Matthew Perry era mayormente reconocido por su papel en la sitcom Friends que desde su estreno en los años 90 hasta la fecha se encuentra entre las series favoritas de miles de personas alrededor del mundo.

A pesar de que la serie fue el mayor éxito en la carrera del actor, también participó en muchos otros proyectos tanto en cine como en televisión, como la película Un impulsivo y loco amor, que protagonizó junto a Salma Hayek.

La lucha de Matthew Perry contra las adicciones

Aunque Matthew Perry se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, el éxito no lo salvó de problemas como adicciones, que lo llevaron en varias ocasiones a centros de rehabilitación.

A principios de este año el actor publicó su biografía, Amigos, amantes y aquello tan terrible, donde abordó este problema, y habló sobre la presión que cayó sobre sus hombros junto con el éxito de Friends.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6 mil reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", relató el actor.