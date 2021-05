Moby estrena disco con versiones orquestales de sus temas

LOS ÁNGELES. Revolucionó la música electrónica, popularizó el rave y se convirtió en el mayor aliado del veganismo. Moby, quien nunca ha dejado indiferente a nadie, regresa con un documental y un disco, Reprise, en el que reinventa sus canciones en formato orquesta.

"Tengo 55 años y siento que mis años de fiesta ya quedaron atrás. Me cuesta decirlo, pero mi vida en pandemia ha sido muy parecida a la de antes. Algunos dirían que soy aburrido", explica desde su casa en Los Ángeles.

Resulta difícil creer que uno de los impulsores del dance, compositor de éxitos bailables como Go y South side, defina su día a día con las palabras "simple" y "monacal".

"No tengo mucha vida social ni vida romántica, pero soy feliz", asegura.

El músico de Nueva York, afincado en el sur de California, ha dedicado tiempo a pensar. Publicó dos memorias, Porcelain: A memoir y Then it fell apart, y este viernes tiene estreno doble: Un recopilatorio y un documental en el que intervinieron David Bowie y David Lynch.

El álbum, que cuenta con la Orquesta de Budapest, está inspirado en el concierto que Moby dio en 2018 con el venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles.

"La música clásica está en mi ADN", dice en esta entrevista en la que recordó su amistad con David Bowie, la obsesión por la fama y su pasado con las drogas.

“Cuando me propusieron hacer este disco me di cuenta de que muchas de mis canciones ya tenían ese formato. La diferencia era que había teclados pero, por ejemplo, Natural blues era muy orquestable. Fue más fácil para mí que para otra banda como los Foo Fighters, que me encantan, pero pasar del rock a la orquesta es complicado”, explica sobre el álbum.

Reprise incluye “una de las canciones más bonitas que jamás se han escrito”, la versión de Heroes de David Bowie con la que Moby quiso “recordar lo especial que fue hacerme amigo de Bowie. Una vez tocamos Heroes en mi casa, con la guitarra acústica, y fue uno de los momentos más mágicos de toda mi vida”.

Entre los cambios en su vida, admite, está la forma de presentar su música. “Me encanta tocar en directo pero odio viajar. Uno de mis objetivos es no salir de gira nunca más. Lo único bueno que tiene es estar en el escenario unos minutos, el resto del día no estoy bien”.

El documental repasa los altibajos de sus inicios, con experiencias familiares muy fuertes, pero, asegura, siempre quiso seguir en la música. “Cuando salgo por Griffth Park veo siempre a unos escarabajos negros que suben la colina. Son mi espíritu animal. No son glamurosos ni elegantes pero siguen a lo suyo. No sé hacer otra cosa, abandonar nunca fue una opción. Mi madre pintó toda su vida y nunca mostró sus cuadros.

“Conseguí mantenerme sobrio hace 12 años porque llegué a la conclusión de que el alcohol y las drogas me estaban destruyendo. La gente a veces no acepta la evidencia. La fama ha destruido la vida de muchas personas y sigue habiendo gente que cree que serán más felices. Mira Donald Trump, sigue miserable y enfadado. ¿Kanye West estaría más feliz como un pequeño productor en Chicago?”.