Los Rolling Stones lanzan nuevo tema desde el confinamiento

Los Rolling Stones llevaron satisfacción a sus fans el jueves al lanzar una nueva canción titulada "Living in a Ghost Town", grabada en parte durante el confinamiento por el coronavirus.

El tema, compuesto por una improvisación de Keith Richards y un estribillo cantado, se presentó con un video que muestra calles y estaciones del metro desiertas en Londres, Los Ángeles, Kioto y otras ciudades.

"Los Stones estuvimos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podría resonar en los tiempos que vivimos en este momento", dijo Mick Jagger en un comunicado.

"Trabajamos en él en forma aislada. Y aquí está (...) espero que les guste", agregó.

La banda dijo que comenzó a grabar la canción en Los Ángeles en 2019. Luego, a medida que las restricciones por la pandemia comenzaron a desplegarse en todo el mundo, ajustaron parte de la letra y agregaron otros toques finales a la mezcla.

En el video, Jagger aparece cantando una línea en una lujosa habitación con paneles de madera: "La vida era tan hermosa que nos encerraron a todos. Siéntete como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma".

Keith Richards dijo que la canción había sido pensada para un nuevo álbum, "entonces la mierda golpeó al fan (...) Mick y yo decidimos que ésta necesitaba hacer su trabajo ahora".

El lanzamiento se produce menos de una semana después de los cuatro miembros de la banda tocaran "You Can't Always Get What You Want" desde las salas de sus casas a través de una videoconferencia como parte de la transmisión de "One World: Together At Home", organizada por el ícono pop Lady Gaga.

Una serie de estrellas se han conectado para mantener entretenidos a sus fans durante el confinamiento.

Bob Dylan lanzó dos temas el último mes, su primer material nuevo en ocho años, incluida una reflexión de casi 17 minutos sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, titulada "Murder Most Foul".

"Living in a Ghost Town" está siendo lanzado sólo en servicios de streaming y descarga.