Edith Márquez dio su primer concierto en línea

“¡Qué ganas de tener a la gente aquí conmigo!”, dice Edith Márquez. La cantante está sobre el escenario, frente a una pantalla gigante y rodeada de un mariachi que apenas y descansa para no apagar la fiesta. No se oyen aplausos ni gritos, porque la distancia social le ha ganado a los conciertos que ahora se realizan en línea.

La intérprete experimentó la experiencia a través del concepto Irrepetible, donde este sábado presentó el show Las que siempre quise cantar con un mariachi y tres tequilas, donde Márquez ofreció un recorrido por la música vernácula mexicana y aprovechó para felicitar a los papás durante su día.

Celebridades Subastan guitarra de Kurt Cobain que usó en MTV Unplugged

Cucurrucucú paloma, Si nos dejan y Volver, volver fueron de los primeras temas que comenzaron la noche, tiempo en donde la cantante agradeció que el público la siguiera a través de plataformas digitales. “Yo se que esto es algo diferente, per quisiera hacer un brindis por los papás y agradecer a estas aplicaciones por permitirnos llegar hasta sus casas”.

Apenas terminaba una canción, Edith Márquez se acercaba a la mesita que tenía atrás para darle un sorbo a su trago e interactuar con el mariachi que presumió ha logrado armar durante muchos años de carrera. Entre tema y tema, la cantante agradecía y contaba alguna experiencia sobre la canción por venir o daba un mensaje de ánimo a quienes estaban en sus casas.

“La verdad que con estas fechas, todo lo que hemos vivido, lo que hemos estado pasando, sin duda alguna ha hecho estragos en nuestra vida cotidiana y el día a día. Y la música es una de las cuestiones que más ayuda para salir delante de nuestros estados de ánimo no tan buenos”, dijo antes de interpretar Juro que nunca volveré.

Aunque el show estaba planeado para durar poco más de hora y media, Edith Marquez pidió seguir frente al micrófono una vez que le informaron con un papel que había una gran cantidad de público conectado en la página. La cantante tomó el papel y lo abrazó agradeciendo al público, pues aseguró que ha sido un año complicado en términos profesionales.

“No tengo cómo agradecerles el cariño, el amor y el apoyo incondicional que siempre me han demostrado a lo largo de mi carrera, la cual no ha sido fácil; pero lo que vale la pena en la vida no es fácil”, expresó.

Sombras nada más, Luz de Luna, Golondrina presumida, En el último trago y Me estoy acostumbrando a ti compusieron la lista de canciones que de extendió por dos horas. Márquez además rindió homenaje a figuras como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Vicente Fernández, de quienes reconoció su aportación a la música mexicana.