DLD, en plena madurez: presentarán el disco Ocho en el Palacio de los Deportes

En un periodo de madurez artística y con el álbum “Ocho” como su último lanzamiento, la banda mexicana de rock DLD vive la motivación de dejar a su público canciones con un mensaje positivo para la sociedad, así lo confirmó su vocalista Francisco Familiar en entrevista con El Sol de México.

“Estamos cambiando minuto a minuto, no eres la misma persona que la que eras ayer y no serás la misma que mañana, entonces en algún momento de tu vida esa madurez llega, donde sientes esta obligación o por lo menos tienes este deseo de poder contribuir en algo a tu sociedad dando un mensaje positivo”, explicó el cantante.

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, la banda fundada en 1998 estrenó hace aproximadamente un año su último álbum. En él, su primer tema titulado “No nos toca” aborda el tema la violencia de género, una problemática que para el cantante es tarea de toda la sociedad combatir.

“Nos toca a todos, o sea no es no es ni siquiera de los hombres en particular o de las mujeres, obviamente los que más podrían ejercer esta violencia de género pues son los hombres, pero yo creo que es un tema social, incluye a todos”, aseguró.

Intérpretes de canciones como “Por siempre”, “Arsénico” y “Todo cuenta”, Familiar, Erik Neville (guitarra), Edgar Hansen (bajo), Gil Rangel (batería) y Sergio Vela (teclados) se presentarán en el Palacio de los Deportes por tercera ocasión en su trayectoria, un recinto que les sigue provocando emociones al por mayor.

“Yo creo que hablo por todos cuando te digo que no hay una sensación igual y nunca es la misma, siempre varía, siempre es diferente y le encuentras esa magia, entras en ese estado de gracia”, dijo Familiar.

“Es la tercera vez que hacemos un Palacio de los Deportes, pero es la tercera y es un lugar tan emblemático, tan grande que nunca sabes si va a ser la última. Lo ves con un hambre, lo ves con una emoción, lo ves como si fuera la primera vez”, mencionó Erik Neville.

En la próxima fecha en el recinto que alguna vez fuera deportivo, DLD se esforzará en complacer a sus seguidores de todas las generaciones. Tanto a aquellos que los descubrieron a inicio de siglo, cuando la agrupación todavía se llamaba Dildo, como a los más jóvenes.

“El espectro es muy grande, la verdad es que somos muy afortunados en tener una base de fans tan amplia, de tantas generaciones. Vamos a mostrar nuestro más reciente material “Ocho”, pero también incluiremos todos los sencillos pasados”, explicó el vocalista, quien destacó la virtud resiliente de DLD para mantenerse en activo por más de dos décadas.

“El entender que hay un escenario complicado y tratar de darle la vuelta para poder seguir tocando, poder seguir creando música de una manera digna”, dijo.

DLD se presentará en el Palacio de los Deportes el 12 de julio, antes de esa fecha, recorrerán diez ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Denver, Austin y Salt Lake City, éstas dos últimas plazas a las que llegan por primera vez. “Son ciudades que nunca hemos pisado y que para nosotros es muy importante”, apuntó Erik Neville.