Carolina Ross le canta a los al desamor con su nuevo sencillo

Culiacán, Sin. -La cantante culiacanense Carolina Ross lanzó su nuevo sencillo titulado “Menos mal que me querías” una canción que está lista para convertirse en el himno al desamor.

Dicho tema es un sencillo, el cual formará parte del EP que Carolina ha estado preparando desde hace un tiempo con mucho amor y cariño para sus seguidores, el cual se estrenará próximamente.

La letra de “Menos mal que me querías” expone los sentimientos de aquella persona que acaba de sufrir de una decepción amorosa, teniendo como resultado un corazón roto. Expresando ese sentir que se genera al ver que hay promesas sin cumplir, sentimientos no reales y mentiras, aferrándose a lo que ya no volverá a ser.

Este sencillo viene acompañado de su video oficial, el cual ya se encuentra en el canal oficial de Carolina.

La joven intérprete se encuentra trabajando en futuros proyectos y grandes sorpresas que se irán anunciando a través de sus redes sociales. Carolina continúa pisando firme este 2024 para convertirse en un gran referente femenino del regional mexicano, demostrando su talento y espectacular manejo del escenario en sus presentaciones pasadas, las cuales han resultado todo un éxito.

Más de Carolina

Saltó a la fama en el 2013 tras participar en el reality show "La voz México", donde quedó en el tercer lugar. Tras su salida del concurso, Carolina Ross realizó una serie de shows en beneficencia, en los cuales dejaba por lo alto su esencia. Carolina Ross comenzó su carrera realizando covers de canciones para YouTube, contando con un amplio reconocimiento, fue adentrándose más en la escena hasta que sacó su álbum debut en 2019.