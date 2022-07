Carolina Miranda y José Ron protagonizan La mujer del diablo, nueva apuesta de Vix+

Ante los ojos de su comunidad, Cristo Beltrán es un hombre respetable, que ayuda a todos sin escatimar, tiene una imagen de benefactor, sin omitir, claro, su gran atractivo y virilidad que emana, pero detrás de esa “bondad”, se esconde un delincuente de alto rango que está loco de amor por Natalia.

Su obsesión no queda sólo en expresar sus sentimientos sino que además de decretar que esa mujer es para él, la visualiza también como madre de sus hijos, incluso como primera dama de Villa Clara, pueblo donde vive.

Lee también: Rosa María Bianchi rompe esquemas del melodrama en TV

Los negocios turbios de Beltrán parecen no importarle a Natalia, una maestra con aspiraciones de crear su propia agencia de turismo; sin embargo, su vida da un giro de 180 grados luego de sufrir un secuestro. En los brazos de Beltrán, Natalia encuentra un lugar dónde poder cumplir sus sueños.

Es así como se desarrolla la serie La mujer del diablo, historia original de Leonardo Padrón, que estará disponible en la plataforma ViX+, a partir del 21 de julio.

La historia es protagonizada por José Ron y Carolina Miranda; ambos actores aseguraron haber tenido el reto más grande de su carrera, principalmente por la cantidad de emociones que los dos papeles manejan.

“Para crear la personalidad de Cristo tuvimos reuniones con una psicóloga para entender qué era lo que realmente le estaba pasando. Cristo ha sufrido muchísimo en la vida, con la familia, con sus padres, sus hermanos, no ha sido sencillo levantarse de todo eso.

“Tiene un corazón roto prácticamente, pero a pesar de eso es un personaje que ayuda mucho a la gente, a los niños los protege, quiere que la gente del pueblo tenga el conocimiento, que se preparen y cuida a su gente como si fueran parte de su familia”, afirmó Ron en entrevista.

Respecto a los proyectos de telenovela que ha realizado en Televisa, el tono para esta serie de ocho capítulos es totalmente diferente, dijo el también músico. Su energía tenía que ser distribuida en las diferentes tomas que se realizaban, las cuales oscilaban entre tres y cuatro, “dependiendo de los ángulos que el director requería; en comparación con tele que es una toma, entregas el máximo y ésta es grabada a cuatro cámaras”.

Reconoció que no fue fácil abordar el sentimiento de ira y dolor que caracteriza a Beltrán, pero para proyectar mayor realismo, la técnica que utilizó fue encarar las escenas desde los sentimientos opuestos.

“Muchas veces sí recordaba cosas que de repente he vivido para adquirir el dolor del personaje, pero también me iba a lo que mueve al mundo, que es el amor. Si de repente él tiene mucho dolor con la familia, con sus padres, con todo lo que pasó, por el maltrato que sufrió porque a él lo golpeaban, yo me voy a la parte del amor y así voy construyendo la parte del dolor, de las carencias, de la familia, de los hermanos.

“Su madre falleció de cáncer, a su padre lo asesinaron, a uno de sus hermanos lo mata otro hermano, ha sido una vida de mucho caos y no es fácil como personaje todo lo que ha pasado. Como actor intento respaldarlo porque no lo puedo juzgar y sobre eso contar la historia”, expresó.

La preparación para Carolina Miranda fue diferente, ya que su personaje de Natalia yace en otro plano, sin embargo, se complementa con Beltrán.

“Me representó mucho cansancio porque es un personaje muy emocional, con muchos matices, sube y baja, entonces interpretarlo fue un gran reto para mí, ha sido uno de los personajes más complicados que he hecho en mi carrera a nivel emocional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El mensaje sería que siempre Natalia está buscando la justicia antes que la venganza y que puede estar abandonada por todo mundo, pero siempre se tendrá a ella misma”, comentó Miranda.

Adriana Louvier, Azul Guaita, Alejandro Calva, José Pablo Minor, Samadhi Zendejas, Mónica Dionne, Ianis Guerrero, Marco Tostado y Rodolfo Arias completan el elenco.

Para esta producción de TelevisaUnivision se requirieron mil 300 actores extras.