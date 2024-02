Carlos Miguel Prieto gana el Grammy por disco que rescata raíces musicales de EU

Bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto, la Orquesta Filarmónica de Louisiana (LPO, por sus siglas en inglés) obtuvo su primer premio Grammy en la categoría de mejor grabación de música de raíces regionales por su álbum “Live: Orpheum Theater Nola”, grabado el 15 de enero del año pasado en colaboración de la banda cajún The Lost Bayou Ramblers.

“Recibir este Grammy ha sido muy agradable, porque es un reconocimiento a una institución que tiene muchísimo mérito. Yo ya no estoy con ella, pero estuve durante 17 años. Lo bonito de todo esto es que creímos y apostamos en hacer proyectos musicales, junto a otros grupos, que representan aspectos sonoros de la zona que quizá no son conocidos mundialmente y ha resultado muy bien”, declara Carlos Miguel Prieto, en entrevista con El Sol de México.

El también director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, explica que la música cajún que compone este disco es de origen francés, pero con influencias diversas: celta, hispana y africana, como producto de la migración de franceses a Lousiana, que provenían de Quebec, en busca de mejores condiciones y un clima más agradable.

“Estos lenguajes son finalmente parte de nuestra historia y nuestra cultura. Estamos siempre muy orgullosos de nuestros músicos, pero a veces dejamos morir un poco estilos que nos dan mucho. El escucharlos es como tener un museo viviente, son músicos que han aprendido a tocar de sus abuelos. A mí me interesa mucho y me emociona todo lo que tenga que ver con las distintas tradiciones”, apuntó.

“La música es el registro de un momento, pero es un registro viviente. Si pensamos en el drama migratorio en el norte y sur de México, la realidad es que los migrantes se llevan consigo una cultura, viajan con su música y sus costumbres las cuales impactan en los lugares donde llegan. Es por eso que la música y sus movimientos son importantes, porque sigue al ser humano y le permite establecer raíces culturales”, explica el director.

DOBLE RECONOCIMIENTO

Carlos Miguel Prieto también fue reconocido con un Grammy Latino, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Minería, por el disco “Estirpe”, junto al trompetista Pacho Flores, con canciones de ritmos latinoamericanos de autores contemporáneos.

“Yo estoy orgulloso de mi trabajo como mexicano, pero también sé que la música es universal, por lo que no soy siempre un embajador musical de México. Pero es motivo de enorme orgullo poder ganar premios así, porque llevo en mí el nombre de mi país. Así que poder quedar bien para mí es una obligación, pero sobre todas las cosas es un placer.

“Las orquestas son heroicas y hay que apoyarlas, porque en el momento que desaparece una organización así, es muy difícil que regrese. Este tipo de premio son un espaldarazo que espero ayude a la LPO a que tenga muchos años más de vida. Cuando uno premia a una orquesta como esta, le das validez a un grupo que también toca conciertos para niños, que tiene músicos que son maestros locales. No es que yo crea que la música solucione todo, pero sí da oportunidad, sobre todo a los jóvenes, el desarrollarse en sí mismos”, agrega, el maestro.

Ambos premios le llegan “en un momento de transición”, ya que terminó su participación con la LPO y también con la Orquesta Sinfónica Nacional, y ahora se enfoca en su trabajo con la Orquesta Sinfónica Carolina del Norte y la Orquesta Sinfónica de Minería.

“El chiste es ir presentando las cosas para que la gente disfrute de la belleza que es la música sinfónica. A mí no me preocupa tanto que algo tenga respuesta masiva o no, sino que la calidad en sí sea siempre excelente, con eso la respuesta está asegurada. Si es masivo o no es una cuestión de alcance y mercadotecnia”, finaliza.