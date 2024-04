Carín León cautiva al público con su nuevo tema

Culiacán, Sin. -Una vez más el afamado cantante Carín León, sorprende a sus seguidores con su nuevo lanzamiento titulado “Cuando la vida sea trago”.

En esta nueva canción, el cantante sonorense brinda una mirada introspectiva, compartiendo su sentir detrás de la faceta del artista, mostrando su lado más real y humano.

El video oficial de este tema, el día de hoy, ya rebasa el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube.

A su vez, el intérprete originario de Sonora, tuvo su primera participación este fin de semana en el importante festival Coachella, en donde el público lo recibió de gran manera, Carín interpretó algunos de sus más grandes éxitos, en donde los asistentes no dejaron de corear, bailar y disfrutar cada uno de ellos.

Más de Carín León

El cantautor de música regional mexicana, se ha vuelto popular en los últimos años con éxitos como "Primera Cita", "Alch Si", "No es por acá", "Me la Aventé", "Tú", entre otros, y ha dado más de qué hablar luego de que la banda británica The Rolling Stones anunciará que Carín León se suma a su STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS como artista invitado en Glendale, AZ, el martes 7 de mayo en el State Farm Stadium.

El sonorense hasta el momento ha lanzado 3 álbumes de estudio, más de 10 en vivo, múltiples sencillos. Ha sido nominado en dos ocasiones en los premios Grammy Latino, como Mejor Álbum de Música Norteña con su trabajo discográfico "Colmillo de Leche" 2023, y Mejor Canción Regional Mexicana "Como lo hice Yo" con Matisse, donde se coronó como ganador en ambas categorías. En premio Lo Nuestro ha triunfado también en dos categorías como Canción Banda del Año con "El Tóxico" y Artista Revelación del año.