Buscan fondo de recuperación para salvar 40 producciones que pausaron por pandemia

Garantizar un apoyo a los trabajadores de la industria de cine en nuestro país y defender los recursos que se estipulaban en el fideicomiso de Foprocine y Fonca, son las prioridades que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene ahora en su plan de trabajo.

La AMACC lanzó hace unos días una carta en la que solicitaba al Gobierno Federal de manera urgente la creación de un Plan Integral de Emergencia para la reactivación económica de este sector, pues se estima que unas 40 producciones fueron detenidas por la contingencia del Covid-19 en México, lo que afectaría a unos 3 mil 500 trabajadores.

Celebridades Ximena Sariñana sorprende a sus fans en "La casa de las Flores"

“Hablamos tanto de técnicos como manuales que participaban en estos proyectos. Son películas y series de televisión que ya se encontraban en rodaje o que estaban en un proceso de preparación muy avanzado para comenzar a filmar”, explica Mónica Lozano, presidenta de la Academia.

“Sin duda creemos que es importante un plan emergente integral, porque los trabajadores de la industria no están teniendo ningún ingreso, no tienen seguridad social y están en una situación extrema para poder mantenerse en esta parálisis. No es que se acabe el confinamiento y que todo empiece a suceder como antes de la pandemia. Se van a tener que propiciar esquemas de trabajo diferentes, será gradual, en coordinación y consenso con todas esas productoras que venían con algún proyecto audiovisual para ver si concluyen primero lo que venían en marcha y luego lanzar los nuevos proyectos”, dice.

Para recuperar la industria, la AMACC cuenta con el apoyo de un fondo de 25 millones de pesos que están trabajando en asociación con Netflix, que destinarán al apoyo para mil trabajadores de este sector. La Academia también impulsa otro soporte donde la iniciativa privada estaría contribuyendo al rescate de la industria y que se sumaría al fondo de la plataforma de streaming.

“Hay un grupo de empresas productoras que nos hemos reunido para convocar a un fondo de colaboración y apoyo también a trabajadores técnicos y manuales.

Estamos proponiendo y diseñando el mecanismo para poder hacer esta petición. Es una iniciativa en la que día a día se han unido otras productoras, fundamentalmente independientes, tanto de cine o de series de televisión”, explica.

Ahora que la industria de cine mexicano se ha posicionado internacionalmente al ser reconocida en festivales internacionales y entregas de premios como el Oscar, Mónica Lozano considera que lo importante será mantener el número de producciones que se realizaban de manera anual, pues es una cifra que año con año iba creciendo.

Celebridades Melissa Barrera se abre camino en Hollywood

“La cinematografía está posicionada por la calidad, la apuesta y porque nuestro cine ha sido embajador de nuestro país en el mundo. Lo que está en riesgo es la estructura, que el volumen de producción se disminuya, porque es una fuente importante de generación de divisas, de empleos, y podría haber retroceso si no la impulsamos”, explicó.

PREOCUPA FOPROCINE

Ahora que el Gobierno Federal desapare- ció los fideicomisos de Foprocine, el cual será adherido al Fidecine, y el Fonca, que ahora formará parte de la Secretaría de Cultura, la AMACC externó su preocupación por que estos fondos mantengan su esencia y apoyen a los que lo necesitan.

La petición que hacen es crear un grupo de trabajo que pueda formar parte de estas discusiones, así como lo han hecho para la modificación de la Ley de Cinematografía.