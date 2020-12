Brandon Peniche recibirá el 2021 trabajando

Brandon Peniche vive por segunda ocasión la paternidad este año con la llegada de su bebé varón, hermanito de la primogénita Alexia. Acompañado de su esposa Kristal Cid, celebrarán en familia la Navidad y antes de la llegada del Año Nuevo 2021, “tomaremos unas cortas vacaciones, porque mi mujer literalmente sí estuvo encerrada toda la pandemia más por su embarazo, es tiempo que vayamos a la playa”, declaró.

El actor, hijo de Arturo Peniche, cuenta con 23 años de trayectoria en el medio del entretenimiento con participaciones en telenovelas, programas unitarios y actualmente es parte de la conducción del programa Venga la alegría de TV Azteca.

“Es un año agridulce porque por una parte, me trajo mucha felicidad la llegada de mi bebé varón, que nos llenó de felicidad. La pandemia me hizo entender que tenemos que valorar muchas más cosas de las que pensábamos como la familia, ser agradecidos con Dios por tener salud, seguir aquí y olvidarnos un poco de las banalidades.

“Por otro lado, fue estresante porque mi esposa, estando embarazada, mi bebé Alexia y yo nos enfermamos de Covid-19 pero salimos avante. A la vez hemos perdido familiares por este contagio. Tuvimos que separarnos de gente que amamos para cuidarnos nosotros como familia. Es un año complicado, diferente, lleno de mortandad en México y en el mundo".

Peniche define a la actuación como su más grande pasión y a la conducción, una oportunidad de aprendizaje.

“En Venga la alegría, tengo la fortuna de tener compañeros que son unos fregonazos en lo que hacen. Siempre están al pie del cañón, si pueden ayudar lo hacen, eso se agradece mucho. Siempre me he sentido muy cobijado por ellos.

“Le he tomado muchísimo gusto a la conducción, pero la actuación sigue siendo mi pasión. Siempre he dicho que conducir es complicado y admiro a los que se dedican a esto. Esto me va a servir para mi experiencia laboral. No me quería quedar con las ganas de hacerlo, y bien, sobre todo en uno de los programas número uno en México, es una escuelota”.

Será la primera Nochebuena que la familia Peniche Cid, celebrará con un nuevo integrante de la familia.

“Esta Nochebuena y Navidad, la pasaremos en familia, seremos poquitos, somos relajientos estaremos en casita, comiendo mucho, comiendo rico; festejando y celebrando. El 31 de diciembre trabajaré en vivo en la transmisión especial que Azteca Uno tiene preparada para recibir el 2021. Me encargaré de los segmentos musicales para darle la bienvenida con los brazos abierto”.

Para el actor "trabajar en esta celebración y en tu cumpleaños es de buena suerte".

Peniche al hacer un balance de sus más de dos décadas en el mundo del entretenimiento confirmó: “He tenido más felicidad que piedritas en el camino. Si me pongo a recapitular sólo he tenido dos cosas desagradables en el trabajo y hasta ahí. En esta carrera nos pasan más cosas extraordinarias que ordinarias, amo mi carrera, soy afortunado en dedicarme al entretenimiento, trabajar para otras personas y arrancarles una sonrisa y entreteniéndose, es una fortuna.