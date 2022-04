Ara KR y Kolash Mx, la dupla rapera que rompe la escena

Culiacán, Sin.- La pandemia de Covid-19, lejos de ser un obstáculo, para que Ara KR pudiera retomar su sueño, junto a Kolash MX, pues fue la oportunidad de adaptar su proceso creativo a la actualidad que se vive y triunfar en la escena del rap en Culiacán.

Nacida en Culiacán, Clarissa, mejor conocida como Ara KR, ha retomado el camino de su carrera artística desde hace dos años, no nada más gracias al encierro, sino por el apoyo del oriundo de Mexicali, Ernesto, a quien se le conoce como Kolash MX, quienes desde el 2020 se han dedicado a componer música y hacer de las redes sociales una de sus herramientas básicas para llegar a todas partes.

“Hace como tres años que empezamos a escribir, pero hace dos años que retomamos bien el proyecto, teníamos más tiempo de movernos al estudio, a grabar y a perfeccionarlo todo”, dijo Ara en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Si bien la pandemia ha sido muy dura para la humanidad, para la música no paró y en el 2020 mesta dupla tuvo la oportunidad de presentarse por primera vez en un importante concierto por Stream en donde dieron a conocer su proyecto y así formalizar la carrera que en su momento Ara KR, había dejado de lado.

La dupla

Desde el 2009 Ara, comenzó a formar su propio camino en dentro del séptimo arte, sin embargo, tuvo que pausar sus planes luego de que comenzará su maternidad, pero fue Kolash Mx, quien hace tres años la convenció de retomar sus sueños y así seguir dentro de la música.

“Yo ya me había deslindado de todo esto por la responsabilidad de los niños, pero él me decía que había que grabar y hacer algo y la verdad yo traía mucha inseguridad por qué no podía y él cuando estábamos juntos me decía que escribiéramos, siempre me influía y nos animamos y el año pasado ya nos estuvimos presentando y teníamos hasta dos eventos por día”, recordó Ara.

Fue una vez que se tomaron enserio el proyecto, que en el mismo año en que concretaron el evento que fueron invitados a dar a conocer su música, en la cual ya tenía un tiempo trabajando, dándose cuenta de que desde su primera presentación la respuesta por parte del público fue impresionante, pues fueron aceptados rápidamente por ellos.

“Nosotros empezamos con este proyecto por qué ya éramos un equipo y sabíamos cómo queríamos que empezará a sonar y lo trabajamos y lo perfeccionamos hasta que lo presentamos y a la gente le gustó mucho, la primera vez que nos presentamos fue en un stream en el 2020 en ConcertTV”, expresó Kolash MX.

Desde que iniciaron, la dupla ha sido una de las más solicitadas dentro de la escena, y se han tomado fuertemente de la mano de las redes, con las cuales han podido llegar no solo a rincones del país, sino a distintos países de América Latina.

“Las redes nos han ayudado mucho por qué es verdad que en lo local la gente te ve, pero con las redes nos hemos topado con que hemos llegado a países”, dijo Kolash.

Otros proyectos

Ara KR está por sacar el álbum "Neon Vibes", del cual se desprende el sencillo "Mejor Relax" una canción que habla sobre un amor secreto, el vídeo sale el próximo mes y estará disponible en todas las plataformas digitales, por parte de la casa productora es Pachosmusik.

Por otro lado, Kolash Mx tiene ya disponible en la plataforma de video de Youtube, además de tener el podcast llamado "Algo Tranqui" junto a Ara KR y Nitro 67th, en el cual han contado con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

