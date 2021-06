Alex Durán comparte “La Receta”

Culiacán, Sin.- Fue precisamente en el transcurso de la pandemia, cuando Alex Durán debutó como cantante con su primer lanzamiento musical de género urbano “Ven”, a los que le siguieron temas como “Carita”, y “No Me Llames”.

“Yo traía muchas ganas de hacer este proyecto musical, solo que no se daban los tiempos, pero la pandemia fue el pretexto perfecto, yo no tenía nada que hacer actoralmente, y la vida me dio el break indicado, fue cuando dije es el momento”, comentó el actor en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Actualmente se encuentra promocionando su nuevo y cuarto sencillo “La Receta”, el cual es el primer lanzamiento bajo el sello y respaldo de Ark Records, bajo el liderazgo del icono del pop latino Kalimba.

“La Receta, es la historia de mi esposa antes de conocernos, de lo que ella había vivido en su relación pasada y que ella estaba decidida a no volverse a enamorarse, de repente nos conocimos y fue como romper ese hielo”, aseguró.

El joven cantante aseguró sentirse muy contento con la excelente respuesta por parte de su público y dijo, “la verdad yo no pretendo ni volverme millonario, ni Bad Bunny, lo que quiero es simplemente que tenga más de Alex Durán, que conozcan más a Alex Durán y la música me está dejando desde ese punto, verdaderamente la música me está llenando de vida, en la música estoy encontrando algo bastante bonito”.

Y adelantó que ya está preparando su siguiente tema, “el siguiente tema que vamos a sacar es un tema que le hicimos a Ishiro Tanaka de la serie El Dragon, la verdad está muy bueno y lo vamos a sacar una semana antes de que se termine el Dragon en Televisa”.

Pero además de disfrutar de su éxito musical Alex Durán quien cuenta con más de 14 años de experiencia actoral, sigue gozando del éxito precisamente de esta serie de Netflix El Dragón, en donde interpreta a Ishiro Tanaka, un hábil y peligroso samurái involucrado con la mafia japonesa.

Esta serie de Netflix, ahora es una de las favoritas en el horario estelar del canal de Las Estrellas, cuenta con la participación de actores como Sebastián Rulli y Renata Notni.

“Las cosas que han pasado con Ishiro Tanaka en El Dragon han sido como explosivas, ha sido como una locura en verdad yo llevo más de 14 años actuando y nunca me había pasado algo así ha sido como un proyecto como pionero en dejarme conocer en toda esta faceta de un éxito en un proyecto”, explicó el actor mexicano.

Durante la plática Alex compartió que lo más difícil de haber dado vida a este hábil y peligroso samurái fue que el y el personaje de Ishiro son completamente diferentes y fue bastante complicado, “yo normalmente busco cómo compaginar los personajes, algo, el cómo camina, cómo habla, cómo se mueve, algo y en Ishiro no tengo nada, Ishiro es totalmente lo opuesto a Alex Duran”.

También explicó que Ishiro le ha dejado muchas enseñanzas, “creo que, de todos los personajes trate de llevarme una enseñanza como humana y creo que de Ishiro trate de llevarme el pensar bien las cosas antes de hacerlas, así como también él tenía como estas máscaras, esta imposibilidad de enamorarse, de sentir afecto o cariño por alguien, pero de repente el verdadero amor que conoce creo que rompe todas las barreras, eso él, lo que es, lo que llevó el verdadero amor, rompe todas estas barreras, definitivamente el amor de una pareja creo que puede llenar esos vacíos”.

Confesó además que por más que trata de cerrar el ciclo con Ishiro Tanaka no puede lograrlo, “por más que quiero cerrar el círculo de Ishiro, no puedo porque siempre tengo que volver a retomar y pues verdaderamente siempre es con gran cariño, porque a mí me ha dejado muchas alegrías muchos premios, muchas cosas”.

















