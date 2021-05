Los Plebes de la Cuadra estrenan nuevo tema

Culiacán, Sin.- Los Plebes de la Cuadra, la agrupación sinaloense formada por Jesús Adelaido Olivas Pérez, (director, primera vez y requinto); Julio Alfredo Acuña Medina, (bajo eléctrico) y Bismarck Medina Serrano, (guitarra y segunda voz), está de estreno con su nuevo tema inédito “Eres mi otra mitad”.

Este nuevo tema, es una composición de Bismarck Medina, integrante de la agrupación sinaloense, un tema completamente lleno de romanticismo.

“Yo la compuse hace cuatro años, fue cuando me iba a casar, escribí dos versos, en esos primeros dos versos yo me inspiré en mi mujer, yo dije se la quiero cantar el día de la boda y por una u otra cosa se me fue el tiempo y no la pude terminar”, comentó Bismarck en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Aseguró “cuando nos ofrecieron el material, fue cuando dijimos hay que buscar temas y entonces fue cuando la termine y va completamente dedicada a mi mujer”. Este tema viene acompañado de un video, que cuenta con locaciones en Badiraguato y la Herradura, Culiacán; fue realizado bajo la producción de El Cartel de Los Ángeles y el equipo de PMS Música Sinaloense Films, el cual también se encuentra en el canal de youtube.

La agrupación sinaloense comentó que el tema “Eres Mi Otra Mitad” forma parte de su próximo álbum, que muy pronto estarán dando a conocer y del que adelantaron: cuenta con 12 temas, 11 inéditos y un cover.

El grupo originario de Culiacán, señaló que la pandemia sanitaria por Covid-19, fue difícil, pararon agenda, pero destacaron que nunca dejaron de trabajar, aprovecharon para ensayar, componer y seguir haciendo música. Entre los temas que estuvieron sacando y promocionando durante el confinamiento fueron “No vengas a darme lata”, “Amigo y conocidos”, así como también el cover “Cabrón y vago”.

La agrupación Los Plebes de la cuadra nació porque los tres integrantes son de la misma calle, siempre habían sido amigos, y los tres siempre habían tenido el gusto por la música, hasta que decidieron unir sus talentos para dar vida a esta joven agrupación de género campirano.

