Alex Cooper: Atrapada en el closet, trae un mensaje inspirador

Cuando Alex Cooper, nacida al sur de California en Estados Unidos, decide a los 15 años de edad revelar a sus padres su homosexualidad, el mundo se transforma por completo para ella y tiene que pelear contra los ideales mormones de su familia, para quienes haber nacido con esta naturaleza es una desviación. Para contar esta historia de valor, lucha y esperanza, Lifetime presenta Alex Cooper: Atrapada en el closet estelarizada por Addison Holley.

En entrevista para El Sol de México, la actriz nos confesó su primera reacción luego de ver esta cinta.

"Defintivamente es dura de ver porque es verdad, incluso para mí que pasé por el proceso de filmación. Interpretar a Alex definitivamente me hizo sentir con un peso muy grande sobre mí, entonces no quiero ni imaginarme contra qué tuvo que luchar ella, ver todo ese dolor es difícil, pero al final del día estoy muy orgullosa de que todos puedan vivir este capítulo de la vida de su protagonista contada de una manera tan bonita que al final tiene un giro de tuerca muy positivo".

Cómo la canadiense lo menciona, no todo en la película es drama, este proyecto fue pensado para mostrarle al mundo un mensaje inspiracional.

"Es cien por ciento inspiracional, esta historia tiene un final feliz, Alex muestra perseverancia al llevar a cabo sus ideales de la manera en que ella los cree correctos, a pesar de toda esta gente alrededor diciéndole que estaba equivocada, ella lo superó todo y creo que su historia puede adaptarse a muchas situaciones que vivimos en la vida, en la que tienes que superar obstáculos y siempre hay gente atrás diciéndote que estás mal y no importa qué tanto ruido te haga eso, lo que tienes que hacer es llevar a cabo tus objetivos de manera positiva", aseguró.

Otro de los temas que aborda este proyecto es el de las terapias de conversión, prácticas que erróneamente prometen "quitar" la homosexualidad.

"No hay suficientes filmes que hablen sobre estas terapias, estamos iniciando una nueva forma de introducir este tema en la industria del entretenimiento, son cuestiones que necesitan ser discutidas y asuntos que pueden ser delicados para algunas personas pero que definitivamente ayudarán a crear una diferencia", confía.

Holley espera que este filme haga reflexionar a las personas sobre lo que significa amar sin condiciones.

"Siempre he sido una fuerte creyente del dicho ‘ama a quien quieras amar’, mi tío y mi mejor amigo son gays y gracias a ellos creo fervientemente en que el amor es el amor, en eso no hay diferencia alguna y no hay manera de cambiarlo", compartió la actriz.