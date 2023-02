Alejandra Redondo busca dejar huella en el teatro, el cine y la TV

Con más de 10 años de carrera en el mundo de la actuación, Alejandra Redondo busca dejar huella con los personajes que realiza tanto en el teatro como en el cine y la televisión.

La actriz originaria de Toluca, en el Estado de México, egresada de la carrera de actuación en el Centro de Formación de Actores de TV Azteca, participa actualmente en la serie “El Señor de los Cielos”, que se transmite por la cadena Telemundo en los Estados Unidos, donde interpreta a “Roberta Cisneros”.

“Se generaron muchas expectativas hacia ‘El Señor de los Cielos 8’ por el regreso de Rafa Amaya, Telemundo se voló la barda en la cuestión de la producción de la serie, con todos los recursos que se pusieron para esta octava temporada, calidad visual, en efectos especiales, todo el staff está espectacular y lo van a ver. Es la mejor temporada de 'El Señor de los Cielos', en las primeras semanas el público la ha recibido de maravilla, somos lo más visto del prime time en los Estados Unidos de ese horario, es una locura”, dice.

Alejandra asegura que este tipo de series, que hablan del narcotráfico y que de alguna manera reflejan lo que sucede en el país, llaman mucho la atención de los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos.

“Es algo que pasa, hay mucha gente viviendo fuera de México, que extraña México y de alguna manera este tipo de series les recuerdan al país, obviamente es una ficción, pero la gente se siente reflejada con las cuestiones que ocurren en el país”, comenta.

Su personaje, afirma, es una mujer valiente, aguerrida y es parte de ese universo nuevo que entra a “El Señor de los Cielos”, que es mostrar un poco a la gente, más que el universo del narco.

Describe su personaje en la popular serie de "El Señor de los Cielos" como una mujer aguerrida. Foto: Cortesía | Alejandra Redondo

Teatro, cine y televisión

Desde el año 2012, Alejandra ha trabajado en diversas obras de teatro, ha hecho cine y series de televisión, trabajos con los que se ha forjado una carrera sólida.

“He corrido con la fortuna de estar en proyectos que me han fascinado y de empezar mi trayectoria recién saliendo de estudiar. Hice teatro en la UNAM, en una obra increíble que se llama ‘Agatha’, estuve en la obra ‘Infidelidades’, de Woody Allen, con la que estuvimos más de un año en cartelera y estuvimos también de gira por toda la República, hice también una serie que se llama ‘Dos lagos’, que es una serie de terror mexicana coproducida por Azteca. Por fortuna he llevado mi carrera muy bien, con teatro, cine y televisión”, afirma.

Para ella lo más importante es contar una buena historia, que el personaje que interpreta pueda mostrarse como el ser humano que es.

“A mí lo que me llenan son las historias, es lo que más me conmueve, me vuelven loca los seres humanos, somos fascinantes y como actriz yo conecto con los otros actores y ponemos todo en función de un personaje que va a contar una historia. Obviamente, los lenguajes del teatro, cine y televisión son distintos, primero yo me enamoré del teatro, pero también le tengo un gran amor a la televisión bien hecha, hacer buena televisión es difícil, pero cuando se logra es algo bien gratificante. Disfruto mucho los tres lenguajes, pero principalmente esta televisión que tiende a lo cinematográfico, que nos permite profundizar más y mostrar una historia mejor contada”.

¿Y las telenovelas?

Sobre las telenovelas clásicas, aunque nunca ha participado en una, dice que si se siguen realizando es porque siguen siendo del agrado del público.

Alejandra tiene de trayectoria más de 10 años en la actuación. Foto: Cortesía | Alejandra Redondo

“Yo creo que es un lenguaje que siempre ha impactado al público latino y no se puede dejar de lado, a través de las telenovelas se cuentan historias clásicas y las historias de amor también se necesitan. Mi experiencia como actriz ha sido a través de teatro o en series, pero el alcance que tienen las telenovelas es muy importante, acercan al público con historias que lo hacen sentirse ilusionado. Han evolucionado y qué bueno que se dejen atrás un poco los clichés, pero si la gente las sigue buscando es que quiere conectar con historias de amor y eso también es importante”.

Libertad actoral

La actriz, que se formó en las filas de TV Azteca y luego pasó a Telemundo, asegura que la llegada de nuevas plataformas, que producen televisión y cine, ha logrado que los actores tengan más oportunidades de trabajo y sobre todo no encasillarse en una televisora o empresa.

“Era algo arcaico que solo sucedía en México, tú veías en España, por ejemplo, hay dos televisoras que son competencia, pero los actores van de una televisora a otra, cosa que aquí en México no pasaba, había exclusividades y otro tipo de cuestiones que no ayudaban a que el trabajo fluyera, que se contaran historias; ahora, tener la libertad de hacerlo es sensacional, poder ser parte del proyecto que tú quieras sin que haya una limitante de que dónde estudiaste o dónde trabajaste, a todos nos ha venido bien que haya oferta de plataformas y de trabajo al que todos tengamos acceso”.

Luego de su participación en “El Señor de los Cielos 8”, la cual se transmitirá por México en los próximos meses, Alejandra tiene en puerta el rodaje de una película que llevará por nombre “Quiero tu vida”, la cual espera filmar este mismo año.