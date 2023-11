Alaska y Nacho Canut se inspiran en nuevos artistas para mantenerse vigentes

Estar al pendiente de los nuevos géneros musicales, mezclas de sonidos y fusión de ritmos es uno de los secretos de Fangoria para permanecer durante más de tres décadas en el gusto del público.

Tanto Alaska como Nacho Canut se mantienen siempre informados de cada una de las innovaciones que la industria musical ofrece, así como de los artistas que empiezan su carrera, sin importar el género que desarrollen, ya que eso, asegura la cantante, les da ideas frescas y de renovación en su concepto.

“Es inevitable que si estás vivo en el año 2000 y sale un señor que se llama Daddy Yankee, te podrá gustar o no, pero él es una influencia ya sea positiva o negativa en tu vida, si sale Maneskin pues aplica también, todo eso nos ha influido. Todo lo que está ocurriendo musicalmente, pero también en el cine, en la televisión, en la series, te influye”, afirmó Alaska en conferencia de prensa.

Su meta es colaborar con nuevos artistas, un ejemplo era el productor argentino Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con artistas como Shakira, Quevedo o Residente. Sin embargo, en ocasiones, no siempre es el tiempo preciso, dijo.

“Queríamos llamar a Bizarrap porque nos gustó lo que hizo con Villano Antillano, pero de pronto explotó la cosa masiva y ya yo creo que está fuera de nuestro alcance totalmente”, comentó Alaska, entre risas.

Actualmente, Fangoria se encuentra de gira y regresará a México luego de su participación en el Vive Latino 2022. El escenario del Teatro Metropólitan recibirá al dúo que ha conquistado al público con temas como A quién le importa o Ni tú ni nadie, este próximo 18 y 19 de enero.

Alaska anunció que el próximo año comenzarán con la composición de nuevos temas que agruparán en un álbum, mismo que recabará parte de las experiencias vividas en los últimos dos años, eso sí, sin involucrarse en los temas sociales o problemáticas que han acontecido en el mundo, como los enfrentamientos bélicos, por ejemplo.

“No hemos tenido una influencia directa de la actualidad en lo que son las letras, somos más ciencia ficción que realismo mágico, aunque todo está lleno de todo y aunque todo lo que vives lo traduzcas en letras que, a lo mejor tienen que ver más de novela, todo influye.

“Esta vez no tengo prisa por el lanzamiento del disco, no hay fecha, me da igual cuando salga, no me preocupa si en el 2024 solo hemos hecho una canción y al año que sigue todo el disco, no hay prisa, no hay fecha prevista, ya veremos lo que salga”, expresó María del Olvido Gara, su nombre real.

Por otro lado, en cuanto al tema de la Inteligencia Artificial aplicada a la música, Alaska asegura que, aunque no está en contra del desarrollo de estas herramientas, no le gustaría que se utilizara su voz para ciertas creaciones, incluso pide que se regularice.

“Yo no quiero bailar con quien no he bailado ni cantar con quien no he cantado en vida, no quiero que se use mi voz para cantar una canción que, a lo mejor no me gusta, pero no es mi decisión, pero esto va mucho más allá.

“Yo he empezado a ver entrevistas de personas que no son verdad, tienen completamente alterado el movimiento de la boca y el discurso y eso me parece más peligroso que cantar algo que no te guste, que te hagan decir algo que tú no piensas es complicado, pero me imagino que habrá algún tipo de legislación, espero”, sostuvo.