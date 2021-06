“Ahí donde me ven” lo nuevo de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar nuevamente pone de manifiesto el talento y potencial vocal que posee, con su nuevo sencillo titulado “Ahí donde me ven”, un tema por demás romántico, en que la joven de la dinastía Aguilar demuestra la capacidad no solo para interpretar, si no para transmitir el sentimiento de cualquier tipo de música a quien la escucha.

“Ahí donde me ven” sale de manera simultánea con un videoclip en el que evoca esas películas de la Época de Oro en blanco y negro, en el que Ángela rinde un merecido homenaje al México místico al contar con un final inesperado muy sentido y melancólico, agregando ese toque de la famosa leyenda de la Calle de las Tres Cruces, pero con un final aún más inesperado al original y del cual hay que resaltar fue hecho por un equipo de mujeres, pues la producción estuvo a cargo de Karen Martín del Campo, mientras que la dirección fue realizada por Damiana Acuña y la fotografía por Leslie Montero Muller.

Su primer álbum de estudio en solitario, Primero soy mexicana (2018). Foto: Cortesía|Parte 1

Los paisajes coloniales, rurales y sobre todo muy naturales de “La Quemada” en Zacatecas, fueron el lugar para realizar este videoclip, en donde Ángela estuvo acompañada de Benny Emmanuel, quien a pesar de su corta edad (24 años), ya lleva más de 11 años como actor en diversos proyectos para televisión como “La CQ”, “Yankee” y “Diablero”. Asimismo, en cine, ha participado en largometrajes como “De la Infancia”, y recientemente en “Chicuarotes”, de Gael García Bernal, entre otros, llevándolo a nominaciones a los Premios Canacine y Diosas de Plata, así como ser ganador del Premio Mezcal y el Premio Ariel.

Foto: Cortesía|Parte 1

Este nuevo tema de Ángela Aguilar ya está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy, mientras que el video se encuentra en su canal oficial de YouTube y sin duda será con “Ahí donde me ven”, que Ángela vuelva a sorprender al público y a la industria de la música, al cantar un tema inédito con el que quizá más de una se sentirá identificada, pues no se puede dejar de mencionar que aunque “La Leyenda de la Calle de las Tres Cruces” data del siglo XVIII, desgraciadamente al día de hoy sigue habiendo situaciones muy similares en que mujeres son obligadas a casarse por un simple interés.

La leyenda de “Ahí donde me ven”

“En 1763, en Zacatecas, una joven llamada Beatriz Moncada se veía obligada por su tío Don Diego de Gallinar a casarse con Antonio Gallinar, a pesar de estar enamorada de Gabriel, un jóven indígena que la pretendía en secreto. Una noche, Don Diego, quien se oponía a la unión de Beatriz y Gabriel, enfrentó a este último y terminó hiriéndose con si propia espada. A Gabriel lo acuchilló por la espalda el sirviente más fiel de Don Diego. Beatriz, al ver los cuerpos de su tío y su amado, se desmayó y cayó desde el balcón sobre ellos, formándose así la leyenda de la Calle de Las Tres Cruces”.

¡Angelitos! Estoy muy feliz de finalmente compartir con ustedes mi nuevo sencillo #AhíDondeMeVen, un video inspirado en una leyenda de Zacatecas y realizado por un increíble equipo de mujeres 🤍https://t.co/zfGHocZ2UE pic.twitter.com/oFUs6DQTRc — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) June 10, 2021

