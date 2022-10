¡Absolutamente! Jamie Lee Curtis asegura que volvería a grabar con Lindsay Lohan

Sin pensarlo dos veces, Jamie Lee Curtis está lista para la secuela del filme Un viernes de locos, junto a Lindsay Lohan. Así lo dio a conocer la actriz en una charla con fans, en la que contestó muy emocionada ante la pregunta, indicando que ella y Lohan mantienen una gran amistad, incluso, han pensado justo en volver a encarnar los personajes de la Dr. Tess Coleman y Anna Coleman, de la cinta de 2003.

“Absolutamente. De hecho, mi respuesta sería ¡duhh! Lindsay Lohan y yo somos amigas, recientemente leí algo que me envió. Apenas nos texteamos y me dijo: ‘oye, Jamie es Lindsey’ y yo dije: ‘¿sí?, ¡demuéstralo! Yo pruebo a la gente para asegurarme que sí sean ellos y que no sea una estafa o un robo de información vía telefónica… como sea, bueno Un viernes de locos remake, ¡absolutamente!”, afirmó la actriz.

Curtis actualmente se encuentra en el país debido a que está promocionando la última entrega de la saga Halloween, en la que, desde 1978 ha dado vida al personaje de Laurie Strode.

Una de las personas a las que más está agradecida, dijo, es al director John Carpenter con quien no sólo estrechó vínculos laborales, sino también concretó una amistad.

“Estoy por cumplir 64 años, el próximo 22 de noviembre y ningún otro director en toda mi vida como actriz, me ha llamado después del primer día de trabajo, ese momento en el que estás nerviosa por naturaleza, en donde te sientes insegura, en el que te estás cuestionando: '¿cómo lo hice?, ¿cómo salió?', ese es John Carpenter, así es.

“Y no es que seamos hermanos o tengamos una relación tan estrecha, pero recibí un hermoso e-mail de él después de que vio mi actuación en esta última cinta, que fue increíblemente amorosa, comprensiva y complementaria y nuevamente, solo un ejemplo perfecto de lo que es John Carpenter”, compartió con los ojos ligeramente húmedos.

Y una de las curiosidades que reveló en el encuentro fue que, a pesar de los más de ochenta créditos que tiene como actriz, así como el linaje familiar, siendo hija de los actores Janet Leigh y Tony Curtis, ella nunca se imaginó desarrollarse dentro de esta profesión.

Al salir de la Universidad, luego de pasar un tiempo con sus amigos, un conocido le recomendó audicionar para un personaje, aunque aceptó, seguía sin estar convencida de que ese era su futuro.

Gracias a que le ofrecieron un contrato laboral, Curtis abandonó la universidad y decidió enfocarse a explotar aquellos talentos que no conocía de ella misma.

“La única razón por la que soy actriz es que fue un accidente. Nunca iba a ser actriz. Pensé que sería policía. ¡No me jodan!, también pensé en ser trabajadora social porque soy buena con la gente y no era muy inteligente así que no podía ser enfermera”, sostuvo.

Hoy, Curtis está próxima a estrenar los filmes Borderlands, Haunted Mansion y Spychosis, teniendo el reconocimiento y respaldo de la industria.