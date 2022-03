SOY SCAPE: A domicilio es mejor

A Helle Jepsen, la fundadora de la app de masajes SCAPE, no le molesta que muchos se refieran a su emprendimiento como “El uber de los masajes” y es que, como ella misma dice, es la mejor forma de definir a esta plataforma que además ofrece servicios especializados de faciales y spa.

Fue hace varios años cuando Helle, quien es originaria de Suecia pero vivía en Estados Unidos, abrió su primera clínica de spa convencional, es decir, de modo presencial, la cual unos años después se trajo a México.

Cuenta que durante todos los años de experiencia previa, una de las cosas que entendió es que generalmente la gente no tiene mucho tiempo para tomar este tipo de servicios, por lo que solían agendarlos principalmente los fines de semana.

Fue por ello que hace cuatro años lanzó la aplicación de SCAPE, precisamente con el propósito de atender una necesidad que creía que aún no estaba cubierta: la de proporcionar este tipo de servicios a domicilio, tan fácil como se pide un taxi, para así ahorrarles los tiempos de traslado y preparación a los clientes.

Pero el negocio de Helle, como prácticamente todos los del mundo, no estaba preparado para la revolución que representó la pandemia del Covid-19, la cual de inicio los obligó a cerrar durante varios meses, igual que a todos los provedores de servicio de este tipo, sobre todo aquellos que forzosamente incluían algún tipo de contacto físico.

“Ya estábamos trabajando, veníamos con un crecimiento súper fuerte, porque tan solo en 2019 crecimos un 376 por ciento... Y luego tuvimos que cerrar de un día para otro. Creo que para todos fue durísimo, fueron pocos los que no sufrieron”, comenta en entrevista con El Sol de México.

Pero entonces y como sucede en muchos casos, la crisis fue una oportunidad para ver más allá. Helle y su equipo se tuvieron que reinventar para tratar de sobrevivir, y lo primero que hicieron fue empezar a vender productos por catálogo.

Foto: Daniel Galeana

“Empezamos a vender los productos así, por whatsapp. Las terapeutas comenzaron a vender y recibían comisión, y así fue como logramos sobrevivir esos meses, hasta que todo fue creciendo y poco a poco lograron convertirlo en un e-commerce que ahora se llama SCAPElifestyle.

Y así fue como, de un entorno completamente adverso, la empresa sacó adelante un proyecto que de otro modo nunca hubieran emprendido, como admite la propia Helle:

“No, jamás. Yo pienso que nunca nos hubiéramos metido al retail, pero creo que ha estado muy padre, pero aprendimos a marchas forzadas”.

Cuenta también que otra de las áreas de interés para ella es la de invertir en educación continua para sus terapeutas, que aunque ya llegan con una preparación mínima, aquí se siguen capacitando, por ejemplo en técnicas de masaje prenatal.

Hasta el momento, la empresa ya cuenta con 300 terapeutas con diplomados digitales, es decir que han recibido su capacitación a distancia, y han podido armar una especie de escuela digital, que al final amplía sus áreas de oportunidad.

“Todo eso se está armando, y yo creo que en un par de meses estará abierta al público esa escuela digital que se va a llamar SCAPEAcademy.com, y nuestra idea es ser la escuela líder en Latinoamérica para terapeutas y cosmetólogas que tomen diplomados digitales… Todo el tema de educación digital es otro mundo, porque a pesar de que las terapeutas que viven en CDMX tienen más oportunidades de educación que las que viven en Torreón, por ejemplo, pues con esto tú puedes estar sentado en cualquier lugar y titularte con una escuela muy profesional… Y esa es otra parte que tampoco hubiera salido si no hubiera sido por la pandemia”, reflexiona.

“Este proyecto me causa mucha emoción, porque la educación es lo que te da un empoderamiento muy fuerte para poder avanzar, para que nuestras terapeutas puedan avanzar económicamente, profesionalmente… La herramienta de la educación es básica”, agrega.

VIVIR CON LA PANDEMIA

Para la fundadora de SCAPE, la crisis sanitaria global también significó una oportunidad para ellos, ya que antes de ella muchos clientes no se decidían a pedir un servicio a domicilio, como sí lo empezaron a hacer a partir del confinamiento.

“Tuvimos mucha suerte, porque muchos clientes que a lo mejor nunca hubieran probado SCAPE, lo probaron… Así captamos un montón de clientes que no hubiéramos podido captar antes, así que también tuvimos un crecimiento, yo creo que mucho más fuerte de lo que hubiésemos tenido sin pandemia justo por este tipo de oportunidades que nos dio la pandemia, aunque fuera por necesidad”.

Helle admite que si bien los servicios de masaje y facial a domicilio pueden ser tan eficaces como en una clínica, o incluso mejores, en el caso del servicio de spa, esa es una asignatura aún pendiente:

“Aún hay cosas del spa que no vas a poder replicar en casa, hay una parte de la experiencia del spa, sobre todo lo vinculado con al agua, que aún no puedes hacer a domicilio”.

Foto: Daniel Galeana

SUS PRINCIPALES CLIENTES

Actualmente los servicios de SCAPE llegan a 21 ciudades de la República Mexicana, aunque es en las grandes ciudades y en las ciudades turísticas en donde más demanda tienen.

“Tenemos más presencia en la CDMX y también en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, y ya después en San Miguel de Allende, Puebla, Tepoztlán, Cuernavaca, y otras más de playa, como Acapulco, Cancún o los Cabos, que son más de temporada vacacional… Y también tenemos de repente muchos picos en Mérida, Guanajuato, San Luis, León y Oaxaca”, cuenta.

En cuanto a su tipo de clientes, son principalmente personas de los 25 a los 45 años, y son principalmente mujeres, aún cuando ofrecen muchos servicios para parejas, en la mayoría de los casos es la mujer quien pide el servicio y también la que lo paga.

LOS BENEFICIOS DE UN BUEN MASAJE

Además de los conocidos beneficios contra el estrés que conocemos, Helle cuenta que, primero hay que considerar que existen distintos tipos de masaje:

“Nosotros damos por ejemplo el masaje prenatal, cuyos beneficios obviamente son para que las mujeres embarazadas sufran mucho menos de dolores de espalda baja y de retención de líquidos en piernas”.

Pero está también el masaje deportivo, que está pensado para la gente que hace mucho deporte, y no sólo para después de ello, sino sobre todo de manera preventiva, para evitar lesiones.

“Y después tenemos el de tejido profundo -continúa- que es descontracturante, para contrarrestar los dolores causados por las malas posturas, cargar demasiado o sentarse todo el día”.

Pero Helle destaca los beneficios no sólo físicos de estos servicios, sino también los emocionales:

“Cuando los psicólogos y psiquiatras tratan a alguien con depresión, casi siempre sugieren un masaje, ya que es como un antidepresivo natural, porque te cambia mucho el estado de ánimo, sobre todo a las nuevas generacione, que están todo el día conectadas al teléfono, casi como si lo tuvieran incrustado en la mano”.

Foto: Daniel Galeana

Subraya el hecho de que cuando dormimos es el único momento en que estamos realmente desconectados y que es muy importante contar con momentos en los que se esté despierto y al mismo tiempo desconectado, siendo los masajes uno de ellos… Aún cuando ha llegado a tener clientes que incluso en medio de un servicio quieren estar revisando su celular.

“Muchas de las personas con las que yo hablo me dicen que la hora de su masaje es la única donde logran estar con su cabeza pensando, y te puedo decir que en mi caso, muchas de mis mejores ideas han salido de un masaje, por que de verdad a veces se nos olvida desconectar de verdad”.

La empresaria añade que otra de las formas en que su emprendimiento está floreciendo es la de regalar este tipo de servicios a un tercero:

“También durante la pandemia el masaje se volvió el regalo más popular, durante este tiempo hemos tenido un boom de certificados digitales de masaje, porque la gente quiere regalar bienestar, y esa parte del negocio es bien bonita, porque yo creo que no podría haber mejor regalo”, puntualiza.

