Se incrementa en Mazatlán demanda por bolsas ecológicas

Mazatlán, Sin. - Con la aprobación a la Ley de Residuos en Sinaloa, que prohíbe el uso de plásticos y desechables de manera gradual, se incrementó un 30% la venta de bolsas ecológicas.

Locales del mercado municipal José María Pino Suárez, exhiben una gran variedad de bolsas de tela, ixtle, plástico y malla, entre otras, con un precio que va desde los 15 a los 110 pesos, dependiendo del tamaño de la bolsa, diseño y material.

Alicia, comerciante de una frutería, ve positiva la nueva ley porque hay mucho plástico tirado en las calles, además de que traerá un beneficio económico, ya que así no tendrán que gastar en comprar bolsas que no les deja ninguna ganancia, porque éstas no se venden a la clientela.

“Pues yo pienso que es algo bueno porque es nuestro planeta y nos lo estamos acabando, de por sí la bolsa es cara, imagínate si yo le invierto dos mil pesos al plástico para yo regalarlo cuando traigan su mandado, mejor esos dos mil pesos los invierto en otra cosa”, dijo.

La venta de bolsas ecológicas se incrementó en comercios del mercado Pino Suárez de Mazatlán. Foto: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

Por su parte, la comerciante Gloria comentó que desde este fin de semana se vio más venta de estas bolsas de malla y tela, no solamente en el mercado, sino en todas partes, aumentando un 30% la venta de este tipo de bolsas.

Señaló que a diario vende hasta cinco bolsas diarias a personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta adultos, y se estima que en las próximas semanas la demanda aumente hasta un 70%.

Por su parte, los consumidores expresaron que ahora tienen que regresar a los tiempos de atrás, venir al mercado con su bolsa para hacer las compras y con ello contribuir al cuidado del medio ambiente.

DATOS

30% es el incremento en la venta de bolsas ecológicas en los comercios del mercado Pino Suárez.

70% es el incremento que esperan tener en las próximas semanas.

De 15 a 110 pesos cuestan las bolsas, dependiendo del tamaño, diseño y material.

MATERIALES

Las bolsas que se venden son de materiales como tela, ixtle, plástico y malla.





